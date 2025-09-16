Bu akşam hangi diziler var? 16 Eylül Salı 2025 televizyondaki diziler

16 Eylül 2025 salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 01:50

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Uzak Şehir

Cihan'la Alya, tüm engellere rağmen birbirlerine duydukları aşka sahip çıkarak konağa geri dönerler. Mine cephesinde ise öfke, Sadakat'inkinden farksızdır. Tehditlerinin hafife alındığını gören Mine, hırsının ateşiyle Alya'ya yönelir. Öte yandan Şahin ile Nare'nin gizlice evlenmesi, Albora ailesinde adeta bir deprem yaratır. Cihan, Nare'nin bile bilmediği o sırrı ortaya döker. Ecmel ise özgürlüğün tadını çıkarırken, Albora'ların nefesini kesmeye yemin eder. Aile içindeki kargaşayı fırsata çeviren Ecmel, kendi safındaki isimleri çoğaltmak için adımlarını hızlandırır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:00

Kıskanmak

Seniha, bırakmak zorunda kaldığı hukuk fakültesine dönmek için annesiyle bir anlaşma yapar. Abisi Halit evlenirse, babasından kalan evde kendi hayatını kuracaktır. Yıllar sonra gittiği bu evde, sürpriz bir şekilde Nüzhet'le tanışır. Bu genç müzisyenin yeteneği, sadece onu değil, tüm kadınları büyüleyecektir. Halit'in Nalan yerine Mükerrem'le evlenmesi herkesi şoke ederken, Seniha ailesinden aldığı darbeyle sarsılır. Nüzhet ve Mükerrem arasındaki sır ise herkesin kaderini kökten değiştirecektir.

22:00 - 00:00

Kıskanmak

Seniha, bırakmak zorunda kaldığı hukuk fakültesine dönmek için annesiyle bir anlaşma yapar. Abisi Halit evlenirse, babasından kalan evde kendi hayatını kuracaktır. Yıllar sonra gittiği bu evde, sürpriz bir şekilde Nüzhet'le tanışır. Bu genç müzisyenin yeteneği, sadece onu değil, tüm kadınları büyüleyecektir. Halit'in Nalan yerine Mükerrem'le evlenmesi herkesi şoke ederken, Seniha ailesinden aldığı darbeyle sarsılır. Nüzhet ve Mükerrem arasındaki sır ise herkesin kaderini kökten değiştirecektir.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Bahar

Bahar, Naz'ın hamileliğini öğrendikten sonra Evren'e artık birlikte olamayacaklarını anlatmaya çalışır. Evren'in ise Bahar'dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Bahar, duygusal hayatındaki bu sarsıntının yanında, Harun'un üzerinde kurduğu baskıyla da uğraşıyordur. Diğer yandan Bahar, Seren ve Aziz Uras'ın boşanmaya karar verdiğini öğrenmiştir. Bahar bunu engellemek için uğraşırken Harun'un yaptığı bir hamle, Harun'la geçmişlerinde onun sandığından çok daha fazlası olduğunu anlamasına neden olur.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 01:00

Kral Kaybederse

Kenan Baran, Cemal Hakver'in kurduğu yeni bir kirli oyunla karşı karşıya kalır. Kenan'ı küçümseyen bir tavırla yapılan bu hamle; ortaklık masasında iplerin gerilmesine sebep olur. Ancak Kenan, Cemal'e onun anlayacağı dilden karşılık vermeye karar verir ve güçlü bağlantılarını kullanarak bir çıkış yolu arar. Öte yandan Fadi ise Cemal'in asistanı olarak ilk iş gününe adım atar. Bir yandan Kenan'a duyduğu karmaşık hisler, diğer yandan Cemal'in gölgesindeki ağır sorumluluklar Fadi'yi oldukça zorlar.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:20

Gözleri KaraDeniz

Azil ve Güneş'in beraber atıldığı macera, başta Nermin ve Mehmet olmak üzere evdekilerin dikkatini çeker. Mehmet'in, Havva ve Hidayet baskısından kurtulmak için kurduğu oyun, Maçari adının saygınlığını bir kez daha tehlikeye atacaktır. Kendini bir anda Maçari'lerin karanlık işlerinin ortasında bulan Azil, Osman'ı içeride bir köstebek olduğu konusunda uyarır. İyice köşeye sıkışan Mehmet'in açığa çıkması an meselesidir. Güneş, hiç istemediği hâlde adım adım Mehmet'le evliliğe doğru ilerlemektedir. Azil'le bir gelecek ihtimalinin güzelliklerine tutunurken, kalbinin sesi ve görünmez zincirleri arasında doğru kararı vermek zorundadır.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.