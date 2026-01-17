MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 17 Ocak Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

Bu akşam hangi diziler var? 17 Ocak 2026 cumartesi akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik..

Öznur Yaslı İkier

17 Ocak cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

  • 19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:15 Bizim Köyün Şarkısı

ATV

  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Kirpi Sonic 2
