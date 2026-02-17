Bu akşam hangi diziler var? 17 Şubat Salı 2026 televizyondaki diziler

17 Şubat 2026 salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 A.B.İ

KANAL D



07:00 Küçük Ağa

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Güller ve Günahlar

23.15 Arka Sokaklar

NOW



07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

SHOW

08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR



07.00 Sevdiğim Sensin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

TRT1



06.40 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

13.55 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.45 Maç Önü

20.45 Galatasaray-Juventus