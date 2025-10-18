Bu akşam hangi diziler var? 18 Ekim Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

18 Ekim 2025 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

Taner hapisteyken Selma, ailesi için güçlü durmaya çalışır. Mahkeme günü geldiğinde Taner'in masumiyeti ispatlanabilecek midir? Veysel, Taner'i hapisten çıkarabilecek ipuçlarını bulmak için araştırma yapmaya karar verir. Veysel ve Kenan, delil ararken nelerle karşılaşacaklardır? Çetin, kasaba halkı tarafından Taner'i hapse attırdığı için tepkiyle karşılanır. Çetin'in karşısına kim çıkacaktır? Cemile, hastalığını Veysel'den gizlemeye devam eder. Veysel, gerçeği öğrenecek midir?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:45

Güller ve Günahlar

Zeynep, bulduğu ipucu konusunda Serhat'ın kardeşi Cihan Tecer ile iş birliği içine girer. Bu arada Serhat da tüm bunlardan habersiz kendi bulduğu izleri takip etmektedir. Berrak'ın başucuna bırakılan beyaz zambağı görünce aradığı kişiye yaklaştığını düşünür. Bir süre sonra çiçeği bırakanın kim olduğunu öğrenir. Hissettiği şey öfkenin yanında büyük bir acıdır! Cihan'dan gelecek haberi bekleyen Zeynep, Serhat'ın nereye gittiğini öğrendiğinde artık çok geçtir!

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:15

Ben Leman

Leman ilk oyununu oynamış, Şahika'nın itibarını bitirmiştir. Ama cezası Ada'ya kesilmiştir. Kim olduğunu itiraf edip oyunu bitirmeye karar verdiği anda her şey değişir. Bu defa daha sert gidecektir Leman. Şahika'yı yeni bir oyuna sokar. Suzi ve Mine ile dostluğuyla sınar önce. Şahika'ya yüklediği şüphelerin sonu büyük bir sırrın patlamasına kadar gider.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Adalet

McCall, gizemli geçmişini geride bırakıp sakin ve sessiz bir yaşama doğru yelken açar. Fakat, acımasız Rus mafyasının kontrolü altındaki Teri isimli genç kızla tanıştığında, onun içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalamaz. Kendi kendini emekli etmiş olan McCall, içindeki adalet duygusunun peşinden giderek Teri'ye yardım edecektir. Çünkü, adaletin temsili olarak güçsüzün yanındadır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:20

Aynadaki Yabancı

Defne'nin geçmişine dair sır perdesi aralanırken, Barış artık gerçeği biliyordur: Defne, Azra Karaaslan'dır. Tam itiraf etmek üzereyken Emirhan'ın yanında gördüğü tehlikeli bir yüz onu durdurur. Kalbiyle vicdanı arasında kalır; sevdiği kadına gerçeği söylemeli mi, yoksa onu korumak için saklamalı mı? Öte yandan Emirhan'ın tekinsiz olduğunu düşünen Barış, niyetini anlamak için yakın olmanın yollarını arar ve kendini ona meydan okurken bulur. Peki aralarındaki bu rekabetin kazananı kim olacaktır?

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Programda bu akşam eleme oyunu oynanacak. Eleme oyunundan sonra hangi yarışmacılar MasterChef Türkiye'ye devam edecek? Elenen isim kim olacak?