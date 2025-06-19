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Bu akşam hangi diziler var? 19 Haziran Perşembe 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam TV'de hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm detaylar...

Öznur Yaslı İkier

19 Haziran 2025 perşembe akşamı, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

TRT1

19:00 - 21:15
Palmerias - Al Ahly
Palmerias ile Al Ahly, FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçında karşı karşıya geliyor.

21:15 - 22:00
Kupa Saati
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan ve oynanacak karşılaşmalar değerlendiriliyor.

22:00 - 00:15
Inter Miami - Porto
FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15
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Şebnem Bozoklu'nun sunuculuğunu, Enis Arıkan'ın daimi yarışmacılığını üstlendiği programın üçüncü konuğu ünlü teknik direktör Yılmaz Vural Vural, yarışma boyunca bir teknik direktör gibi yarışmacısıyla yakından ilgilenecek. Maç öncesi havasında geçen hazırlık anları ve seyircilerin sarı-kırmızı kartlı tepkileri, ekran başındaki izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.

NOW

19:00 - 20:00
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30
Çift Kişilik Oda
Kaan geçirdiği panik atak sonrası Nilüfer'e yakınlaşır. Nilüfer'e olan hislerinden kaçarak, ondan uzak durmaya çalışır. Nilüfer otelin yüzü seçilince, Kaan'ın Bursa planlarına dahil olur ve birlikte yolculuk yapmak zorunda kalırlar. Bu yolculuk onları hiç beklemedikleri maceralara sürükler. Bu sırada Kaan'la Bursa'ya gideceğini düşünen Gamze de onların peşindedir.

SHOW TV

20:00 - 00:15
Güldür Güldür Show
Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15
Beyoğlu Güzeli
Ailesi ile birlikte çadır tiyatrosunda çalışan genç kızla, tıp öğrenimi gören delikanlı rastlantı sonucu tanışırlar. Genç kız önceleri kimliğini saklasa da daha sonra genci çadır tiyatrosuna davet eder ve Beyoğlu Güzeli Alev kimliği ile karşısına çıkar.

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20
Kim Milyoner Olmak İster?
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15
MasterChef Türkiye
Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

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