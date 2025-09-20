Bu akşam hangi diziler var? 20 Eylül 2025 televizyondaki diziler

20 Eylül 2025 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

Amcaoğulları yeniden işlere başlamaya karar vermiştir. Taner, kasabalıların sıkıntılı bir durumu için icat yapmaya karar verir. Kasabalıların sorunu çözülebilecek midir? Kaya Ailesi, Dişçi Musa'nın bir kızı olmasıyla ilgili şaşkınlık içindedir. Veysel ve Cemile arasındaki kırgınlık devam etmektedir. İkili arasında neler yaşanacaktır? Leyla, Kaya Ailesi'ne kendini sevdirmeye başlamıştır. Tanerlerin evine aile yemeğine katılır. Yemek sırasında neler yaşanacaktır?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Arka Sokaklar

Ekin sahibi olduğu fabrikayı zorla elinden almaya çalışan çete tarafından hamile eşiyle tehdit edilir. Çeteye yapılan operasyonlarda ekibimizle işbirliği yapanların bağlantıları işin seyrini değiştirir. Bir çatışma esnasında çete liderinin yeğenini öldüren Hakan ise artık açık bir hedeftir. Barış'ın başına buyruk halleri ekipte göze batmaya başlar. Tek başına çalışmaya alışkın olan Bozo ekibe uyum sağlamakta zorlanır.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 21:45

Kıskanmak

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha'nın hem geçmişiyle yüzleşmesi hem de hayatını geri alma çabası...

21:45 - 23:15

Gündem Futbol

Futbolun gündemi Futbol Gündem'de belirleniyor. Ersin Düzen soruyor futbolun uzmanları yanıtlıyor.

SHOW TV

20:00 - 22:45

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Hareket Sekiz

Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşen üç polisin komik ve aksiyon dolu anları seyirciye keyifli dakikalar yaşatacak.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Can Borcu

Handan, Emel'in iftirasıyla Mehmet'i öldürmek suçuyla ifadeye götürülmektedir. Mehmet ise ofisten aldığı kayıtlar ışığında kendini ve şirketi kurtarmaya çok yaklaşmıştır. Yekta'nın tesadüfen Mehmet'i görüp, onun sağ olduğunu Emel'e söylemesi yine tüm planları alt üst eder. Artık Mehmet için elindeki delillerle yetinerek ortaya çıkma vaktidir. Handan asılsız suçlamalardan kurtulup, Mehmet'e kavuşurken onları şirkette kötü bir sürpriz beklemektedir.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.