Bu akşam hangi diziler var? 20 Haziran Cuma 2025 televizyondaki diziler

20 Haziran Cuma 2025 televizyondaki diziler için yayın akışını inceleyin!

TRT1

19:00 - 21:00

Benfica - Auckland City

Benfica ile Auckland City, FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçında karşı karşıya geliyor.

21:00 - 23:15

Flamengo - Chelsea

Flamengo ile Chelsea, FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Arka Sokaklar

Ayşecan'ı koz olarak kullanan Cevher ekibe zarar vermek istemektedir. Ama işler düşündüğü gibi gitmeyince planını değiştirir. Adnan Baki üzerinden önce Gökçe'ye sonra da Selin'e ulaşacaktır. Acılı anne Selin kızı söz konusu olduğunda Mesut'u bile gözü görmeyecek duruma gelecektir.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Bizim Semtin Çocukları

Birlikte büyüyen, iki yakın arkadaş olan Samet ve Yusuf, aynı gece kulübünde çalışır. Vale olarak çalışan Yusuf mahallenin en güzel kızlarından Gizem ile birlikteyken, koruma görevlisi olan Samet de Dicle ile sevgilidir. Mahallenin kabadayısı hırsız Cevat ise Yusuf ve Samet'i tuzağa düşürme derdindedir. Valelik yapan Yusuf'a lüks arabaları çaldırmayı planlayan Cevat, Yusuf'un isteğini yerine getirmemesi üzerine olay çıkarır. Kavga sırasında yaralanan Samet hastaneye götürülür. Burada Samet'in beyin tomografisi başka bir hasta ile karışır. Yusuf en yakın arkadaşının kısa bir süre sonra öleceğini düşünür. Yusuf'un artık tek amacı, Samet'i ömrünün son günlerinde mutlu etmektir.

SHOW TV

20:00 - 21:45

Hanzo

Bebekken kaybolan ve vahşi ormanda ayılar tarafından büyütüldüğü için onlar gibi davranan Hanzo, bir gün kazı için köye gelen bir grup tarafından yakalanır. Şehre getirilen Hanzo, hastanede gözetim altına alınır. İnsanlıktan tamamen uzak ve her davranışı bir hayvan gibi olan Hanzo, doktorların da yardımıyla normale döndürülmeye çalışılır. Ancak bu sefer de ortaya acayip bir kişilik çıkar. Üstelik, Hanzo'nun kendisiyle yakından ilgilenen bayan doktora aşık olmasıyla işler iyice zıvanadan çıkar.

21:45 - 23:45

Aslan Bacanak

Mahalleye yeni taşınan minibüs şoförü Selim, taşındığı yerin kabadayısı Halim'in kız kardeşine aşık olur.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Yalancı Yarim

Fabrikatör Derviş Bey'in çapkın ve şımarık oğlu Ferdi, son nişanlısından da ayrılmış ve bu ayrılığı ailesinden saklama kararı almıştır. Abisi Mahmut'un ani ziyareti ve gelin adayını görmek istemesi üzerine Ferdi, pazarcılık yapan bir ailenin kızı olan Alev'i ailesine nişanlısı olarak tanıtır. Alev ile evleneceğini yalanını söyleyen Ferdi, Alev'i ikna eder. Bu yalana inanan Alev ve ailesi düğün hazırlıklarına başlar. Fakat Ferdi'nin ayrıldığı nişanlısının tekrar ortaya çıkması ve Ferdi'nin yalanı ortalığı karıştırır.

22:00 - 00:30

Hokkabaz

İskender ve Maradona, hokkabazlık-sihirbazlık yaparak geçimlerini sağlayan iki arkadaştır. Başları derde girince İstanbul'dan kaçmak zorunda kalan ikili, bir turne düzenleyerek Anadolu'ya gider. Yanlarına İskender'in huysuz babası Sait'i de alarak, büyük bir risk altına girdiklerini çok geçmeden anlarlar. Çünkü Sait, oğlu İskender'e karşı pek sevecen bir baba değildir. Ancak birlikte çıktıkları turneyle birlikte, üçlü arasında sıra dışı bir ilişki gelişir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor

Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor. Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarları ve acımasız korsanlar da bekliyor. Tarih öncesi sincap Scrat ise bildiğiniz gibi, lanetli palamudu onu nereye sürüklerse oraya gidiyor!

21:45 - 23:50

Güven Bana

Güven Bana'nın ikinci bölümün yarışmacı koltuğunda kazandıkları 1.100.000 TL ile yarışmaya devam edecek olan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan oturuyor. Rahmi Bey ve Şevki Bey'in açılacak on ikinci Sorusunun konu başlığı ne olacak? Kazandıkları ödülü bağışlayacakları Gaziosmanpaşa Ortaokulu Bilişim ve Teknoloji Sınıfı için daha ne kadar yola devam edebilecekler? İkinci bölümün diğer yarışmacıları ise Türk Televizyoncu, İş İnsanı Acun Ilıcalı ve Oyuncu - Sunucu Eser Yenenler... Birbirlerine Güven Bana deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. Bu ikili arasında para mı kazanacak yoksa güven mi?

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.