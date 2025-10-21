Bu akşam hangi diziler var? 21 Ekim Salı 2025 televizyondaki diziler

21 Ekim 2025 salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Eşref Rüya

Eşref, bir kez daha hapse girme riskiyle burun buruna gelir. Çiğdem, canı pahasına kayıtları yok etmeyi başarır fakat bu durum savcı Selma'nın şüphelerini iyice körükler. Eşref'in oyununa gelen Kadir, elindeki güç ve itibarı korumak için yeni yöntemlere başvurur. Eşref ise Hıdır'ın da desteğiyle kendisiyle uğraşan gizemli ismin peşine düşer.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Kıskanmak

Halit'in engellerine rağmen sınava giren Seniha, çalınan hayatını geri almak için harekete geçer. Ancak bu yolda büyük zorluklarla karşılaşır. Nüzhet ve Mükerrem'in iş için bir arada olması Nalan'ı çıldırtırken, Şaziye'nin şüpheleri artar. Nüzhet'e atılan suç, Nalan'la ilişkisini ciddi şekilde sınar. Seniha abisinin evliliğini ve itibarını sarsma planını yürütürken, annesine unutulmaz bir doğum günü hazırlar. Mediha'nın Mükerrem'le yüzleşmesi ise tüm dengeleri değiştirecektir.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Bahar

Seren ve Aziz Uras arasındaki savaş artık geri dönülmez bir noktaya gelirken, bu çatışmanın yankıları herkesin hayatına dokunur. Annelik duyguları ile vicdanı arasında sıkışan Bahar, Uras'ın art arda gelen hamleleri karşısında iyice köşeye sıkışır. Naz'ın ölümle burun buruna bir halde hastaneye getirilmesi, Bahar için yalnızca mesleki değil duygusal anlamda da dönüm noktası olur. Öte yandan Çağla, Harun'un Maral'la ilgili kendisinden sakladığı gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken, Harun'un herkesin hayatını değiştirecek yeni bir sırrını öğrenir. Artık Peran Vakıf Hastanesi'nde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Kral Kaybederse

Kral'ın en zor gününde yanında olduktan sonra, yıllardır hayalini kurduğu ana kavuşan Fadi; o geceyi milat kabul eder ve aradan tam on sene geçer. Fadi ile Kenan arasındaki, yıllardır süren gizli ilişki artık bir kırılma noktasına gelmiştir. Sabrının sonuna gelen Fadi, Kral'dan bir seçim yapmasını ister. Ondan ya evliliğini bitirmesini ya da kendisinden vazgeçmesini isteyince, yıllardır sabret diyen Kral, manipülatif tavırlarıyla durumu idare eder. Handan'la konuştuğunu ve boşanmayı kabul ettiğini söyleyerek Fadi'ye yeniden umut verir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Gözleri KaraDeniz

Azil, Mehmet'in tehditleri sonrasında içinde bulunduğu durumu irdelerken, gerginliğini Güneş'e yansıtmamaya çalışmaktadır. Mehmet'in aile sırlarını polise vermesi durumunda gerçekleşecek tüm ihtimalleri düşünmeye başlar. Dava gününü bekleyen Güneş, Mehmet'in her an karar değiştirmesinden endişe etmektedir. Bu sırada Aslı'nın Azil'e olan ilgisini fark ederken, bir kez daha duygularını bastırmak, Azil'i sahiplenememenin çaresizliğiyle sessiz kalmak zorundadır. Mehmet uyuşturucu ticaretinin akışını yeniden yapılandırırken, tehlikeli bir oyun kurar. Kurduğu yeni oyun, Azil'i geri dönülmez bir yola sürükler.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.