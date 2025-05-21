Bu akşam hangi diziler var? 21 Mayıs Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

21 Mayıs 2025 Çarşamba TV yayın akışı belli oldu. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışında yer alan diziler...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Maç Önü

Maç öncesinde yaşanan gelişmeler ekrana geliyor. Oyuncuların, antrenörlerin görüşleri izleyiciye aktarılıyor.

22:00 - 00:45

Tottenham - Manchester United

Tottenham ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi final maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Eşref Rüya

Eşref bir yandan Nisan'ı korumak için çabalarken diğer tarafta ona ihanet edenin kimliğini bulmaya çalışır. Eşreflerin yokluğu ekibin alarm vermesine sebep olurken, kumpası hazırlayan Kadir olayları gizlice takip eder. Çiğdem, Atıf'a yaptığı hamleyle büyük bir çıkmaza girer. Oyununu devam ettirmek için büyük riskler almaya hazırdır. Kadir'in üzerindeki şüpheler artarken, ihanetini gizlemek için elinden geleni yapacaktır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Civan, yaşadığı hafıza kaybını atlatır ve unuttuğu gerçeklerle yüzleşir. Leyla, Civan'ın her şeyi hatırlamasının bedelini Yıldız ailesine ödetir. Hatice ve Ferda'nın sırrı Yıldız ailesini darmadağın ederken, Tufan'la ilgili gerçek herkesi şaşkına çevirecektir. Nur ise bir zamanlar babasının yaşadığı yalıya gittiğinde sürpriz bir ismi karşısında bulur. Mali, Neco'yu öldürenin Nur olduğundan emin olur. Nefeslerin tutulduğu finalde Mali Nur'u ölümcül bir tuzağa çekerken, yaşadıklarına dayanamayan Civan Leyla'nın haykırdığı gerçekle şok olacaktır.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Sahipsizler

Alaz soyunu devam ettirmek ve aşiret geleneklerini yerine getirmek isteyen Pervin, Devran'ın bir an önce çocuk sahibi olması konusunda baskısını artırır. Buna karşılık Azize, bu kararı kendi özgür iradesiyle, zamanı geldiğinde almakta ısrar eder. Fırat, Pervinlerin Devran için Meryem'e talip olduğunu öğrenince büyük bir öfkeye kapılır. Yusuf ile Zeliha'nın ilişkisi giderek kötüleşir ve sonunda kaçınılmaz bir ayrılığa sürüklenir. Bu durum özellikle Haşmet ve Remziye'nin yüzünü güldürür.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kuruluş Osman

Osman Bey, beylerine haber göndererek ani bir toy kararı alır. Obada bu gelişme büyük yankı uyandırır. Herkes toyda alınacak kararın Osman Bey'in yeni hamlelerine dair ipuçları taşıyacağını düşünmektedir. Bu toy sadece bir istişare mi, yoksa büyük bir fethin habercisi mi? Uç bölgesinde gücünü her geçen gün artıran Osman Bey, Bizans'ta büyük bir endişeye yol açar. İmparator, kaybedilen otoriteyi yeniden tesis etmek ve Türk ilerleyişini durdurmak için düğmeye basar. Bu uğurda en güvendiği iki isim olan Claudius ve Sofia'yı tekrar görevlendirir. İmparator'un kurduğu yeni strateji, Osman Bey'in devlet hayalini gölgeleyebilecek mi? Uçlarda büyük bir fırtına kopmak üzere...

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.