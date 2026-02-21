MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 21 Şubat Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

Cumartesi akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

Bu akşam hangi diziler var? 21 Şubat Cumartesi 2026 televizyondaki diziler
Öznur Yaslı İkier

21 Şubat 2026 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

Kanal D
04:45 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
07:00 – Küçük Ağa
08:30 – Konuştukça
09:45 – Magazin D Cumartesi
13:00 – Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 – Arka Sokaklar
16:00 – Uzak Şehir
18:00 – Bir Ramazan Akşamı
19:00 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Güller ve Günahlar

Show TV
00:15 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
02:00 – Veliaht
05:45 – Kızılcık Şerbeti
08:00 – İstasyon
10:00 – Cumartesi Sürprizi
13:00 – Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
14:45 – Veliaht
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

NOW TV
04:30 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:00 – Karagül
07:30 – Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 – Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 – Memet Özer ile Mutfakta
12:15 – Kamera Arkası
12:45 – Halef
15:45 – Kıskanmak
18:15 – Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Çifte Milyon

ATV
02:45 – Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
03:45 – Nihat Hatipoğlu ile Sahur
06:40 – Zembilli
07:30 – atv’de Hafta Sonu
10:00 – A.B.İ
13:00 – Kuruluş Orhan
16:00 – Aynı Yağmur Altında
18:00 – Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 – ATV Ana Haber
20:00 – A.B.İ

TV8
03:30 – Gel Konuşalım
05:30 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
06:30 – Tuzak
08:00 – Oynat Bakalım
08:45 – Gençlik Rüzgarı
10:00 – Gazete Magazin
20:00 – Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler

Star TV
02:30 – Sefirin Kızı
03:45 – Ateşböceği
05:00 – Aramızda Kalsın
07:00 – Aramızda Kalsın
09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır
11:30 – Dizi
14:00 – Bir Şansım Olsa
14:30 – Dizi
15:30 – Pelin ve Tahsin Mutfakta
16:30 – Dizi
18:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Sevdiğim Sensin (tekrar)

TRT1
6:25 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
07:25 – Kalk Gidelim
10:00 – Kur'an'ın Mesajı
10:30 – Kod Adı Kırlangıç
12:15 – Selam
12:45 – Mehmed: Fetihler Sultanı
15:30 – Kur'an'ın Mesajı
16:00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 – Ramazan Sevinci
19:05 – Ana Haber
20:00 – Gönül Dağı

