Bu akşam hangi diziler var? 21 Şubat Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

21 Şubat 2026 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

Kanal D

04:45 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

07:00 – Küçük Ağa

08:30 – Konuştukça

09:45 – Magazin D Cumartesi

13:00 – Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 – Arka Sokaklar

16:00 – Uzak Şehir

18:00 – Bir Ramazan Akşamı

19:00 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Güller ve Günahlar

Show TV

00:15 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

02:00 – Veliaht

05:45 – Kızılcık Şerbeti

08:00 – İstasyon

10:00 – Cumartesi Sürprizi

13:00 – Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

14:45 – Veliaht

18:25 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

23:45 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

NOW TV

04:30 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:00 – Karagül

07:30 – Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 – Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 – Memet Özer ile Mutfakta

12:15 – Kamera Arkası

12:45 – Halef

15:45 – Kıskanmak

18:15 – Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler

19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 – Çifte Milyon

ATV

02:45 – Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

03:45 – Nihat Hatipoğlu ile Sahur

06:40 – Zembilli

07:30 – atv’de Hafta Sonu

10:00 – A.B.İ

13:00 – Kuruluş Orhan

16:00 – Aynı Yağmur Altında

18:00 – Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:35 – ATV Ana Haber

20:00 – A.B.İ

TV8

03:30 – Gel Konuşalım

05:30 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

06:30 – Tuzak

08:00 – Oynat Bakalım

08:45 – Gençlik Rüzgarı

10:00 – Gazete Magazin

20:00 – Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler

Star TV

02:30 – Sefirin Kızı

03:45 – Ateşböceği

05:00 – Aramızda Kalsın

07:00 – Aramızda Kalsın

09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır

11:30 – Dizi

14:00 – Bir Şansım Olsa

14:30 – Dizi

15:30 – Pelin ve Tahsin Mutfakta

16:30 – Dizi

18:15 – Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber

20:00 – Sevdiğim Sensin (tekrar)

TRT1

6:25 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

07:25 – Kalk Gidelim

10:00 – Kur'an'ın Mesajı

10:30 – Kod Adı Kırlangıç

12:15 – Selam

12:45 – Mehmed: Fetihler Sultanı

15:30 – Kur'an'ın Mesajı

16:00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 – Ramazan Sevinci

19:05 – Ana Haber

20:00 – Gönül Dağı