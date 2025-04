Bu akşam hangi diziler var? 22 Nisan Salı 2025 televizyondaki diziler

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Mehmed: Fetihler Sultanı

Nihayet asırlar öncesinden muştulanan zafer kazanılmış, Sultan Mehmed ve ordusu bir çağı kapatıp yeni bir çağın kapısını açmışlardır. Sultan Mehmed ile müjdelenen zaferi arasındaki tüm engeller bir bir kaldırılmış ve düşmanları mağlup edilmiştir. Kazanılan zaferin ardından Konstantiniyye artık yeni bir hesaplaşmaya sahne olacaktır. Eski defterler açılacak ve yeni ittifaklar kurulacaktır.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:45

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

Amerika’nın sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır. İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir. Dünyayı tehlikeye sokan Brixton'ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw’un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Eski Köye Yeni Adet

1990'ların sonunda köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken, birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bundan sonra devletin kulağının her an kendilerinde olduğunu ve dinlendiklerini zanneden erkekler, kadınların yanında politik hiçbir meseleden bahsetmemeye, onlara daha kibar davranmaya özen gösterir. Devletten takdir görmek ve sesini duyurabilmek için kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek 'Vatan Sana Canım Feda' diye bağırırlar. Bu yanlış anlama çözülene dek köyde her şey değişecektir.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Bahar

Bahar ve Çağla, Tuğra'nın karanlık sırlarını ortaya çıkarmaya çalışırken kendilerini olmadık bir durumun içinde bulur. Rengin'den yardım bekleyen ikili çok geçmeden onun da yakalandığını öğrenir. Üç kadının içine düştüğü bu tehlikeli tuzak, onları hayatta kalmak için birlikte mücadele etmeye zorlar. Beklenmedik bir ittifakla güçlerini birleştiren Bahar, Çağla ve Rengin; zekice bir plan yapar ve hekimlik bilgilerini kullanarak kurtulmaya çalışır ancak absürt olaylar zinciri her şeyi daha karmaşık hale getirir. Öte yandan Evren, Timur ve Tolga; üçlünün peşine düşerken, yaşanan gerilim Bahar ve Evren'in ilişkileri için yeni bir sınav anlamına gelir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Kral Kaybederse

Kenan, çocukken tedavi gördüğü ancak artık terk edilmiş olan hastaneyi ziyaret edince, geçmişte yaşadığı zorlu günleri yeniden hatırlar. Bu hastane onun için özel bir yere sahiptir. Öte yandan, Fikret'e karşı kurduğu oyunu sakin ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam eder. Kulübün önünde karşılaştığı muhtaç bir çocuğa yardım etmesi ise Kenan'ın bugüne kadar görmediğimiz yönlerini ortaya çıkarır. Özlem ise akıllıca bir plan yaparak içine düşen şüphelerden kurtulmanın bir yolunu bulur.

ATV

19:00 - 19:45

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:45 - 20:30

Kupa Günlüğü

Kupa karşılaşmalarının öncesinde ve sonrasında takımlarla ve puan durumuyla ilgili değerlendirmeler...

20:30 - 22:45

T. Konyaspor - Galatasaray

Çeyrek finalin ardından son dört takım arasına giren Galatasaray ve Tümosan Konyaspor, finale çıkmak için kıyasıya mücadele ediyor.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.