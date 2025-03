TikTok'ta viral oldu! Turkish Delight makyajı için ürün önerileri

Peki, Turkish Delight makyajı nasıl yapılır ve hangi ürünler kullanılmalı? Ten makyajından gözlere, dudaklardan allığa kadar her adım için ihtiyacınız olan en iyi ürünleri sizin için bir araya getirdik. TikTok’ta izleyip denemek istediğiniz o mükemmel makyaj görünümünü yakalamak artık çok kolay! Hadi, şimdi bu trend için ihtiyacınız olan ürünlere birlikte göz atalım.

1. Pürüzsüz bir ten için: L’Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten (1N Ivory)

Turkish Delight makyajının temel taşı, doğal ve sağlıklı bir ten görünümü! Gliserin, E vitamini ve B5 vitamini içeren formülü sayesinde cildiniz gün boyu nemli ve yumuşak tutan L’Oréal Paris True Match Fondöten de cildinizi hem nemlendirir hem de kusursuz bir zemin hazırlar. Hafif yapısı sayesinde ciltle kusursuz bir uyum yakalayan fondöten, ipeksi dokusuyla da doğal bir bitiş sunar. Üstelik, 24 saat süren nemlendirme etkisiyle Turkish Delight makyajınız gün boyu canlı ve sağlıklı görünür.

Kullanıcılar ne diyor?

“Parfümsüz olduğu için hassas ciltli insanlara uygun, sivilce yapmıyor.”

“Karma bir cilde sahibim, bitişi saten gibi. Sabahtan akşamın yedisine kadar dışarıda iken bir ton bile oksitlenmedi, yüzümde ağırlık yaratmadı. Çok yakından bakılmadığı sürece asla belli olmuyor, kendi teniniz gibi görünüyor.”

2. Sıcak ve belirgin hatlar için: Kiko Milano Kompakt Bronzer (102 Warm Sienna)

Turkish Delight makyajın en sevilen yanlarından biri ise cildin hatlarını hafif bir şekilde keskinleştirmesi! Kolayca dağılan ince yapısıyla pürüzsüz bir görünüm sunan Kiko Milano Kompakt Bronzer da mat bitişiyle yüzde doğal bir bronzlaşmış etki yaratırken %98 doğal içeriklerden oluşan formülüyle cildinizi yormuyor. Ayrıca, pirinç nişastası, avokado yağı ve pamuk tohumu yağı ile zenginleştirildiği için cildi besliyor ve gün boyu konforlu bir kullanım yaşatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Birkaç aydır kullanıyorum, güzel bir doğal bronz bırakıyor.”

“Uygun bir fırça ile kullanıldığında iyi yayılıyor, zeytin rengi cildime uyan güzel bir renk.”

3. Yanaklara renk katan: Revolution Beauty London Reloaded Şeftali Tonlu Allık

Turkish Delight makyajında yanaklarınızın taze ve sağlıklı görünmesi şart! Revolution Reloaded Blush Peach Bliss, şeffaf kadife yapısıyla yanaklarınıza tatlı bir pembelik katarken etkileyici pigmentleriyle cildinize ışıl ışıl bir hava katar. Yumuşak dokusu sayesinde zahmetsizce dağılır ve cildinizle mükemmel bir uyum yakalar. Kemik yapısını belirginleştirerek yüz hatlarını ön plana çıkaran allık, cildinizdeki kusurları da hafifçe gizleyerek daha canlı bir görünüm verir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Güzel ve doğal renk, cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar.”

“Çok hoş bir allık tonu, çok fazla tazelik katıyor. Pudra miktarı cömert, ömür boyu dayanacak!”

4. Keskin ve çarpıcı gözlerin sırrı: Maybelline New York Lasting Drama Mat Siyah Eyeliner

Turkish Delight makyajının en dikkat çekici kısmı kesinlikle belirgin bir eyeliner çekmek! Maybelline Lasting Drama Mat Siyah Eyeliner ise yoğun karbon siyah pigmentleriyle gözlerinizi belirginleştirir ve 24 saat kalıcı mat bir görünüm sunar. Akıllı ucu ile sürmesi oldukça basit olan eyelnir'ı ister ince ister kalın çizgiler çekerek dramatik bir etki yaratabilirsiniz. Üstelik, transfer olmayan ve solmaya dayanıklı formülüyle gün boyu kusursuz görünebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kolay sürülmesi ve tatmin edici tondaki rengi açısından başarılı buldum. Fırçasının ucu ince olan bir ürün arıyordum, tam olarak aradığımı buldum.”

“Kolay temizleniyor. Çok kolay sürülüyor gerçekten. Eyeliner çekmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!”

5. Büyük ve çarpıcı kirpikler: L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Siyah Maskara

Gözlerin ön planda olduğu Turkish Delight makyajının olmazsa olmazlarından biri de uzun ve dolgun kirpikler! L’Oréal Paris Panorama Maskara, özel fırçası sayesinde kirpikleri tek tek ayırarak hacim verir ve gözleri 1,4 kat daha büyük gösterir. Esnek yapısıyla kirpikleri sertleştirmeden uzatır ve gün boyu topaklanma yapmadan mükemmel bir görünüm ortaya çıkarır. Üstelik hassas gözler için de uygun, yani her kullanımda konforlu bir deneyim yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kirpikleri dolgun ve uzun gösteriyor, topaklanma da yapmıyor, beğendim.”

“Kirpikleri ağırlaştırmadan uzatan ayıran hacim veren bir maskara, telescopic kullanıcısı olarak bunu beğendim.”

6. Derin ve etkileyici bakışlar için: Golden Rose Emily Göz Kalemi (No: 101)

Turkish Delight makyajında gözlere hafif bir gölge vermek, derin ve yumuşak bir ifade kazandırmak çok önemli. Bunun için Golden Rose Emily Göz Kalemi, eyeliner adımından sonra yumuşak yapısıyla göz kapağınıza ve kirpik diplerinize sorunsuzca uygulanır. Kaliteli pigmentleriyle akma yapmadan gün boyu kalıcılığını koruyan kalemi, ister göz içine sürerek daha belirgin bakışlar elde edebilir isterseniz de başka makyajlarda hafifçe dağıtarak doğal bir smokey etki yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Sürümü yumuşak bir kalem. Üzerinde waterproof yazıyor ama micellar ile kolayca çıktı. Gün içinde pek dağılmadı, tavsiye ediyorum.”

“Sürülüşü çok yumuşak kolay uygulanabilinir olması çok güzel renk de güzel kısacası ben beğendim.”

7. Yoğun ve bulaşmayan kalem etkisi: Show By Pastel Show Your Game Suya Dayanıklı Jel Göz Kalemi (No: 405)

Turkish Delight makyajın en dikkat çekici detaylarından biri de gözü daha da büyük ve derin gösteren beyaz göz kalemi! Show By Pastel Show Your Game Jel Göz Kalemi, suya, neme ve tere dayanıklı formülüyle 16 saate kadar kalıcı bir etki sunarak makyajı akma yapmadan sabit tutuyor. Yumuşak jel yapısı sayesinde hem üst kirpik diplerine hem de göz içine uygulanabilen kalem, otomatik kalem mekanizması ile pratik bir kullanım sağlar, böylece gün boyu taze bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Göz içime her kalemi süremem hassasiyetim var. Bu kalemde sorun yaşamadım harika gayet rahat.”

“Renk harika, suya dayanıklı ve kullanımı kolay. Sürümü çok rahat.”

8. Göz kapaklarında romantik bir dokunuş: Flormar Kremsi Dokulu & Mat Bitişli/Işıltılı 9'lu Kompakt Göz Farı Paleti

Turkish Delight makyajında göz kapaklarına doğal ama etkileyici bir vurgu katmak şart! Bunun için göz kapağının tamamına beyaz bir far sürdükten sonra göz kapaklarınızın doğal yapısını vurgulamak için katlanma çizgilerinden kahverengi bir farla geçmek gerekiyor. Flormar 9'lu Far Paleti ise hem mat hem de saten parlaklığındaki renkleriyle gözleri daha da vurgulamaya olanak tanıyor. Yoğun pigmentli yapısıyla renkleri belirgin ve canlı görünen palet, ipeksi dokusuyla da hızlıca dağılarak kusursuz geçişler yaratıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Natural tonlarda günlük makyaj için oldukça uygun bir far paleti.”

“Pigmentler çok güçlü. Tam bir sonbahar renkleri bence.”

9. Dolgun ve belirgin dudaklar için: Flormar Waterproof Dudak Kalemi (No: 245)

Turkish Delight makyajın en ikonik noktalarından biri de belirgin ve dolgun dudaklar! Bu görünümü sağlayacak en iyi ürün de Flormar Waterproof Dudak Kalemi! İnce ve yumuşak yapısı ile sorunsuzca sürülen ve tek başına kullanıldığında bile doğal bir renk veren dudak kalemi, dudak hattınızı mükemmel bir şekilde çizer ve ruju taşırmadan uygulamanıza yardımcı olur. Üstelik, suya dayanıklı formülü sayesinde uzun saatler boyunca kalıcılığını korur.

Kullanıcılar ne diyor?

“Sürümü yumuşak ve rahat. Rengi de güzel sürünce doğal bir görüntü veriyor.”

“Rengi süper, dudağımı da kurutmadı, nemli bırakmasa da kurutmuyor. Bitince tekrar alırım.”

10. Kadifemsi ve kalıcı mat dudaklar: Note Iconic Matte Lipstick Kalıcı Mat Ruj (108 Dreamer)

Turkish Delight makyajının olmazsa olmazı, dudaklara tatlı ve sofistike bir mat görünüm kazandırmak! Dudak kalemini tüm dudağınıza uygulamak yerine daha katmanlı bir görünüm oluşturmak için Note Iconic Matte Lipstick gibi yüksek pigmentli yapısı ile tek sürüşte yoğun renk veren ve dudakları kurutmadan gün boyu kalıcılığını koruyan bir ürün kullanabilirsiniz. Yumuşak dokusu sayesinde sürmesi oldukça rahat olan ruj, mat bitişiyle de Turkish Delight makyajına son dokunuşunu yapmak için mükemmel bir yapıya sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

“Şeftali-pembe diyebiliriz rengine ve kalıcılığı fena değil. Yapış yapış değil, bu güzel.”

“Renk güzel ve sürümü kolay. Mat ruj sevenler için ideal.”

