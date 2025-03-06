Sokağın ritmini trendler belirliyor! İşte 2025 ilkbahar yaz moda trendleri

Sıcakların iyiden iyiye hissettirdiği bu günler, gardıroplarımızdaki büyük değişimlerin habercisi! 2025 İlkbahar/Yaz moda trendleri de cesur renkler, canlı tonlar, tül kumaşlar, püskül detayları ve modern dokunuşlarla yeniden yorumlanan nostaljik kıyafetlerle pek çok dikkat çekici parçalara sahip. Siz de 2025 İlkbahar/Yaz sezonunun en gözde parçalarını keşfetmeye hazır mısınız? İşte dolabınıza eklemek isteyeceğiniz en trend ürünler...

1. Transparan ve tül kumaşlar: Mina Aise Uzun Dantel Etek

Bu sezon romantik ve zarif dokuların yılı! Mina Aise Uzun Dantel Etek de dantel işlemeleri, uçuşan hafif dokusu ve ince yapısıyla bu trendi çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Günlük hayatta basic bir tişört ve sandaletle zahmetsizce kombinleyebilir, özel davetlerde ise şık bir bluz ve topuklu ayakkabılarla tamamlayarak sofistike bir stil yaratabilirsiniz. Mina Aise etek hem şehirde hem tatilde favoriniz olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel. Ben boyum uzun olduğu için (182 cm) bir beden büyük aldım bilekte dursun diye. Kumaşın kalitesi çok iyi, yumuşacık.”

“Oversize bir tişörtle çok çok iyi kombinleniyor. Ben altına mini etek giydim, astarsız olduğu için böyle çok daha iyi oldu.”

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2. Retro esintiler: GIESTO Oversize Dökümlü Gömlek

70’ler ve 90’lardan ilham alan geniş kesimli gömlekler, 2025 yazında moda dünyasında kendine sağlam bir yer ediniyor! GIESTO Oversize Dökümlü Gömlek, salaş duruşuyla retro akımını modern detaylarla birleştiriyor. Hafif ve dökümlü kumaşı sayesinde gün boyu konfor sunarken kırışık dokusuyla zahmetsiz bir şıklık sağlıyor. Bol paça yüksek belli kot pantolonlarla günlük ve cool bir tarz yakalayabilir, desenli şortlarla kombinleyerek nostaljik bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kumaş kalitesi süper, çok beğendim, çok yakıştı. Ayrıca dikimi, kalıbı, kesimi, her şeyi ile çok kaliteli.”

“Çok beğendim, modern ve şık bir gömlek. Kesimi ve duruşu çok tarz, kot pantolon ile çok yakışıyor.”

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3. Asimetrik kesimler: Holly Lolly Asimetrik Kesim Sırt Dekolteli Çiçekli Gigi Elbise

Bu sezonun favori trendlerinden biri de asimetrik kesimler! Askılı ve sırt dekolteli yapısıyla sıcak yaz günlerinde ferahlık veren Holly Lolly Asimetrik Kesim Çiçekli Gigi Elbise de asimetrik kesimiyle hareketli ve modern bir görünüm sağlıyor. İç göstermeyen elbise, topuklu sandaletlerle tamamlandığında özel davetler için mükemmel bir tercih oluyor. Günlük kullanımda ise düz terlikler veya sneaker’larla kombinleyerek hem konforlu hem de trend bir stil yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Elbise aşırı güzel. Tek sıkıntısı fazla kısa, kesinlikle altına boxer giyilmeli.”

“Elbise çok güzel. Asimetrik fakat tam beden almama rağmen arkası çok kısa geldi.”

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4. Sürdürülebilir moda: Orion'S Utopian Quality UOQ Oversize Tişört

Hem doğaya hem dolabınıza dost bir seçim yapmak istiyorsanız Orion’S Utopian Quality UOQ Oversize Tişört tam size göre! %100 pamuklu, nefes alan ve uzun ömürlü kumaşıyla sürdürülebilir moda anlayışını benimseyen tişört gün boyu ferahlık sunuyor. Beyaz rengiyle her parçayla kolayca uyum yakalayan tişörtü şort ile kullanarak harika yaz kombinleri oluşturabilir, keten pantolonlarla doğaya dost bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kumaş kalitesi, ürünün renginin canlılığı, kesimi ve dökümlü durması çok güzel, çok beğendim.”

“Tok kumaşlı bir ürün. Sıcakta rahatsız eder diye endişe ettim ama rahatsız etmedi. Kumaşın dokusu güzel.”

5. Etnik desenler ve bohem: DeFacto Coool Bisiklet Yaka Püsküllü Triko Yelek

İnce çiçek desenleri, püsküllü aksesuarlar, kot, dantel ve düz sandaletleri içeren bohem esintiler, 2025 yazında da yükselişte! DeFacto Coool Bisiklet Yaka Püsküllü Triko Yelek de püsküllü detayları ve etnik havasıyla festival stiline göz kırpıyor. Kalın triko dokusu sayesinde mevsim geçişlerinde de kullanılabilen parçayı mini şortlar ve sandaletlerle kombinleyerek bohem bir yaz tarzı yaratabilir ya da geniş paça pantolonlar ve hasır şapkalarla tamamlayarak bahara uygun bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok hoş ve kaliteli, beğendim.”

“Tesettürlü olduğum için püsküller kalçamı kapatsın diye L beden aldım ama düşündüğüm gibi kapatmadı.”

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6. Oversize silüetler: Mavi Ryan Antrasit Denim Ceket

2025 İlkbahar/Yaz trendlerinde ceket, gömlek ve pantolonlardaki oversize silüetlerin etkisi büyük! Mavi'nin jean ceketi de geniş kalıbı ve %100 pamuklu denim dokusuyla gün boyu konfor sunuyor. Basic tasarımı sayesinde her stile uyum sağlayan ceket, özellikle kat kat giyinmeyi sevenler için mükemmel bir seçenek. Serin bahar ve yaz akşamlarında sade bir üst ve pantolonla kombinleyerek cool bir görünüm yakalayabilieceğiniz ceketi sneaker’larla tamamlayarak spor bir hava katabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika! Bir beden küçük alınmalı.”

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7. Parlak metalik dokular: Twist Metalik Baskılı Triko Tişört

Metalik dokuların yükselişi, bu sezonun en dikkat çekici trendlerinden biri! Twist Metalik Baskılı Triko Tişört, parlak ve transparan detaylarıyla hem dinamik hem de modern bir hava katıyor. Düşük omuz kesimi ve geniş kolları sayesinde rahat bir duruşa sahip olan tişört, kısa boyuyla yüksek belli pantolonlar ve eteklerle mükemmel uyum sağlıyor. Daha iddialı bir görünüm için aynı dokuya sahip bir şortla kombinleyebilir, sneaker veya topuklu sandaletlerle tamamlayarak hem günlük hem de gece stilinde fark yaratabilirsiniz!

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8. Spor şıklığı: HYMAN Pileli Baggy Kalıp Kumaş Pantolon

Spor-şık pantolonlar, 2025 yazında yine favori! HYMAN Pileli Baggy Kalıp Kumaş Pantolon, geniş paça kesimi ve pile detaylarıyla her kombininizin iyi görünmesini garantiliyor. Kore stilinden ilham alan pantolon, bel kısmındaki lastikli yapısıyla konfor verirken kemerle tamamlanarak daha klasik bir görünüm de sunabiliyor. Günlük kullanımda basic bir tişört ve sneaker’larla giyebilir, özel bir akşam yemeği için blazer ceket ve loafer’larla tamamlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kumaşı ve dikişleri çok kaliteli. Üstte duruşu çok güzel. Görseldeki gibi bol duruyor. Daha önce bej rengini almıştım, beğendiğim için diğer renklerinden de söyledim.”

“Kumaş kalitesi çok güzel hem kışın hem yazın giyilebilecek mükemmel bir parça, düşünmeden alabilirsiniz.”

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9. Kat kat giyinme: Koton Uzun Püsküllü Suni Süet Yelek

Kat kat giyinme trendiyle bohem tarzını birleştiren Koton Uzun Püsküllü Suni Süet Yelek, her kombine hareket katan parçalardan biri! Püsküllü detayları ve süet dokusuyla yaz festivalleri ve konserlerinde stilinize farklılık katacak yelek, günlük kullanım için de harika bir tercih. Kolsuz yapısı sayesinde yazın tişörtler veya crop toplarla, bahar aylarında ise ince trikolarla zahmetsizce uydurulabilir. Ayrıca, skinny jean ve kovboy çizmeleriyle tamamlayarak tam bir bohem görünüm yaratabilir ya da mini elbiselerle enerjik bir hava katabilirsiniz.

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10. Minimalist tarz: GIESTO Eskitme Efektli Deri Ceket

Minimalist ama çarpıcı bir stil yaratmak isteyenler için GIESTO Eskitme Efektli Deri Ceket tam da aradığınız parça! Eskitme efektli yüzeyiyle zamansız bir hava veren ceket, kahverenginin sıcak tonlarıyla her parçayla kolayca uyum yakalıyor. Rahat kesimi sayesinde hareket özgürlüğü sunarken casual ve smart-casual kombinlerde şıklığınızı tamamlıyor. Siz de günlük giyimde basic bir tişört ve jean ile sade ama havalı bir görünüm yakalayabilir, daha klasik bir tarz için kumaş pantolon ve loafer’larla tamamlayabilirsiniz.

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