Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Sokağın ritmini trendler belirliyor! İşte 2025 ilkbahar yaz moda trendleri
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sokağın ritmini trendler belirliyor! İşte 2025 ilkbahar yaz moda trendleri

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2025 İlkbahar/Yaz moda trendleri bu yıl rahatlık ve şıklığı aynı potada eriten, özgün ve cesur parçalarla dolup taşıyor. Hafif kumaşlar, pastel tonlar ve oversize kesimler, sıcak havalarda ferah bir tarz yaratmak isteyenler için vazgeçilmez olacak. Bunun yanında retro esintili desenlerden transparan detaylara, asimetrik kesimlerden metalik görünümlere kadar her stile hitap eden seçenekler de mevcut. Siz de sıcak 2025 günlerinde göz alıcı görünmek istiyorsanız listemize göz atabilirsiniz!

Sıcakların iyiden iyiye hissettirdiği bu günler, gardıroplarımızdaki büyük değişimlerin habercisi! 2025 İlkbahar/Yaz moda trendleri de cesur renkler, canlı tonlar, tül kumaşlar, püskül detayları ve modern dokunuşlarla yeniden yorumlanan nostaljik kıyafetlerle pek çok dikkat çekici parçalara sahip. Siz de 2025 İlkbahar/Yaz sezonunun en gözde parçalarını keşfetmeye hazır mısınız? İşte dolabınıza eklemek isteyeceğiniz en trend ürünler...

1. Transparan ve tül kumaşlar: Mina Aise Uzun Dantel Etek

2

Bu sezon romantik ve zarif dokuların yılı! Mina Aise Uzun Dantel Etek de dantel işlemeleri, uçuşan hafif dokusu ve ince yapısıyla bu trendi çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Günlük hayatta basic bir tişört ve sandaletle zahmetsizce kombinleyebilir, özel davetlerde ise şık bir bluz ve topuklu ayakkabılarla tamamlayarak sofistike bir stil yaratabilirsiniz. Mina Aise etek hem şehirde hem tatilde favoriniz olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok güzel. Ben boyum uzun olduğu için (182 cm) bir beden büyük aldım bilekte dursun diye. Kumaşın kalitesi çok iyi, yumuşacık.”

  • “Oversize bir tişörtle çok çok iyi kombinleniyor. Ben altına mini etek giydim, astarsız olduğu için böyle çok daha iyi oldu.”
Ürünü İncele

Mina Aise eteğin yanında Holly Lolly Büzgü Detaylı Tül Buterfly Bluz ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Retro esintiler: GIESTO Oversize Dökümlü Gömlek

3

70’ler ve 90’lardan ilham alan geniş kesimli gömlekler, 2025 yazında moda dünyasında kendine sağlam bir yer ediniyor! GIESTO Oversize Dökümlü Gömlek, salaş duruşuyla retro akımını modern detaylarla birleştiriyor. Hafif ve dökümlü kumaşı sayesinde gün boyu konfor sunarken kırışık dokusuyla zahmetsiz bir şıklık sağlıyor. Bol paça yüksek belli kot pantolonlarla günlük ve cool bir tarz yakalayabilir, desenli şortlarla kombinleyerek nostaljik bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kumaş kalitesi süper, çok beğendim, çok yakıştı. Ayrıca dikimi, kalıbı, kesimi, her şeyi ile çok kaliteli.”

  • “Çok beğendim, modern ve şık bir gömlek. Kesimi ve duruşu çok tarz, kot pantolon ile çok yakışıyor.”
Ürünü İncele

GIESTO gömleğin yanında WWF Market Yengeç Gömlek (Kısa Kol) Ekru Gömlek (Kısa Kol) Üniseks Yetişkin ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Asimetrik kesimler: Holly Lolly Asimetrik Kesim Sırt Dekolteli Çiçekli Gigi Elbise

4

Bu sezonun favori trendlerinden biri de asimetrik kesimler! Askılı ve sırt dekolteli yapısıyla sıcak yaz günlerinde ferahlık veren Holly Lolly Asimetrik Kesim Çiçekli Gigi Elbise de asimetrik kesimiyle hareketli ve modern bir görünüm sağlıyor. İç göstermeyen elbise, topuklu sandaletlerle tamamlandığında özel davetler için mükemmel bir tercih oluyor. Günlük kullanımda ise düz terlikler veya sneaker’larla kombinleyerek hem konforlu hem de trend bir stil yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Elbise aşırı güzel. Tek sıkıntısı fazla kısa, kesinlikle altına boxer giyilmeli.”

  • “Elbise çok güzel. Asimetrik fakat tam beden almama rağmen arkası çok kısa geldi.”
Ürünü İncele

Holly Lolly elbisenin yanında Holly Lolly Brode Detaylı Asimetrik Kesim Astarlı Mini Pixie Etek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 55.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli kredinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

4. Sürdürülebilir moda: Orion'S Utopian Quality UOQ Oversize Tişört

5

Hem doğaya hem dolabınıza dost bir seçim yapmak istiyorsanız Orion’S Utopian Quality UOQ Oversize Tişört tam size göre! %100 pamuklu, nefes alan ve uzun ömürlü kumaşıyla sürdürülebilir moda anlayışını benimseyen tişört gün boyu ferahlık sunuyor. Beyaz rengiyle her parçayla kolayca uyum yakalayan tişörtü şort ile kullanarak harika yaz kombinleri oluşturabilir, keten pantolonlarla doğaya dost bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kumaş kalitesi, ürünün renginin canlılığı, kesimi ve dökümlü durması çok güzel, çok beğendim.”

  • “Tok kumaşlı bir ürün. Sıcakta rahatsız eder diye endişe ettim ama rahatsız etmedi. Kumaşın dokusu güzel.”
Ürünü İncele

5. Etnik desenler ve bohem: DeFacto Coool Bisiklet Yaka Püsküllü Triko Yelek

6

İnce çiçek desenleri, püsküllü aksesuarlar, kot, dantel ve düz sandaletleri içeren bohem esintiler, 2025 yazında da yükselişte! DeFacto Coool Bisiklet Yaka Püsküllü Triko Yelek de püsküllü detayları ve etnik havasıyla festival stiline göz kırpıyor. Kalın triko dokusu sayesinde mevsim geçişlerinde de kullanılabilen parçayı mini şortlar ve sandaletlerle kombinleyerek bohem bir yaz tarzı yaratabilir ya da geniş paça pantolonlar ve hasır şapkalarla tamamlayarak bahara uygun bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok hoş ve kaliteli, beğendim.”

  • “Tesettürlü olduğum için püsküller kalçamı kapatsın diye L beden aldım ama düşündüğüm gibi kapatmadı.”
Ürünü İncele

DeFacto yeleğin yanında Koton X Zeynep Bastık Süet Görünümlü Püskül Detaylı Ceket ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Oversize silüetler: Mavi Ryan Antrasit Denim Ceket

7

2025 İlkbahar/Yaz trendlerinde ceket, gömlek ve pantolonlardaki oversize silüetlerin etkisi büyük! Mavi'nin jean ceketi de geniş kalıbı ve %100 pamuklu denim dokusuyla gün boyu konfor sunuyor. Basic tasarımı sayesinde her stile uyum sağlayan ceket, özellikle kat kat giyinmeyi sevenler için mükemmel bir seçenek. Serin bahar ve yaz akşamlarında sade bir üst ve pantolonla kombinleyerek cool bir görünüm yakalayabilieceğiniz ceketi sneaker’larla tamamlayarak spor bir hava katabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Harika! Bir beden küçük alınmalı.”

Mavi ceketin yanında GIESTO Erkek İnce Ceket ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Ürünü İncele

7. Parlak metalik dokular: Twist Metalik Baskılı Triko Tişört

8

Metalik dokuların yükselişi, bu sezonun en dikkat çekici trendlerinden biri! Twist Metalik Baskılı Triko Tişört, parlak ve transparan detaylarıyla hem dinamik hem de modern bir hava katıyor. Düşük omuz kesimi ve geniş kolları sayesinde rahat bir duruşa sahip olan tişört, kısa boyuyla yüksek belli pantolonlar ve eteklerle mükemmel uyum sağlıyor. Daha iddialı bir görünüm için aynı dokuya sahip bir şortla kombinleyebilir, sneaker veya topuklu sandaletlerle tamamlayarak hem günlük hem de gece stilinde fark yaratabilirsiniz!

Ürünü İncele

Twist tişörtün yanında Koton Metalik İplik Detaylı Kolsuz File Bluz ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Spor şıklığı: HYMAN Pileli Baggy Kalıp Kumaş Pantolon

9

Spor-şık pantolonlar, 2025 yazında yine favori! HYMAN Pileli Baggy Kalıp Kumaş Pantolon, geniş paça kesimi ve pile detaylarıyla her kombininizin iyi görünmesini garantiliyor. Kore stilinden ilham alan pantolon, bel kısmındaki lastikli yapısıyla konfor verirken kemerle tamamlanarak daha klasik bir görünüm de sunabiliyor. Günlük kullanımda basic bir tişört ve sneaker’larla giyebilir, özel bir akşam yemeği için blazer ceket ve loafer’larla tamamlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kumaşı ve dikişleri çok kaliteli. Üstte duruşu çok güzel. Görseldeki gibi bol duruyor. Daha önce bej rengini almıştım, beğendiğim için diğer renklerinden de söyledim.”

  • “Kumaş kalitesi çok güzel hem kışın hem yazın giyilebilecek mükemmel bir parça, düşünmeden alabilirsiniz.”
Ürünü İncele

HYMAN pantolonun yanında Wamoss Pileli Baggy Kumaş Pantolon ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Kat kat giyinme: Koton Uzun Püsküllü Suni Süet Yelek

10

Kat kat giyinme trendiyle bohem tarzını birleştiren Koton Uzun Püsküllü Suni Süet Yelek, her kombine hareket katan parçalardan biri! Püsküllü detayları ve süet dokusuyla yaz festivalleri ve konserlerinde stilinize farklılık katacak yelek, günlük kullanım için de harika bir tercih. Kolsuz yapısı sayesinde yazın tişörtler veya crop toplarla, bahar aylarında ise ince trikolarla zahmetsizce uydurulabilir. Ayrıca, skinny jean ve kovboy çizmeleriyle tamamlayarak tam bir bohem görünüm yaratabilir ya da mini elbiselerle enerjik bir hava katabilirsiniz.

Ürünü İncele

Koton yeleğin yanında DeFacto Bağlama Detaylı Kovboy Model Püsküllü Süet Yelek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Minimalist tarz: GIESTO Eskitme Efektli Deri Ceket

11

Minimalist ama çarpıcı bir stil yaratmak isteyenler için GIESTO Eskitme Efektli Deri Ceket tam da aradığınız parça! Eskitme efektli yüzeyiyle zamansız bir hava veren ceket, kahverenginin sıcak tonlarıyla her parçayla kolayca uyum yakalıyor. Rahat kesimi sayesinde hareket özgürlüğü sunarken casual ve smart-casual kombinlerde şıklığınızı tamamlıyor. Siz de günlük giyimde basic bir tişört ve jean ile sade ama havalı bir görünüm yakalayabilir, daha klasik bir tarz için kumaş pantolon ve loafer’larla tamamlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Çağatay Ulusoy gibi cool görünmenin formülü burada!

Çağatay Ulusoy gibi cool görünmenin formülü burada!

 Doğum günü kombini çok beğenildi! İşte Demet Özdemir'in o kıyafeti...

Doğum günü kombini çok beğenildi! İşte Demet Özdemir'in o kıyafeti...

 Kombini büyük beğeni topladı! İşte Jennifer Lopez'in iddialı ofis stili...

Kombini büyük beğeni topladı! İşte Jennifer Lopez'in iddialı ofis stili...

 "Üşümeyeyim ama şık görüneyim" diyenler buraya!

"Üşümeyeyim ama şık görüneyim" diyenler buraya!

 Baklava deseni geri döndü! İşte tarzınıza hareket katacak o parçalar

Baklava deseni geri döndü! İşte tarzınıza hareket katacak o parçalar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Mynet'in Sesi

Anahtar Kelimeler:
etek moda gömlek ceket elbise pantolon tişört trend yelek
İş birliği İçerikleri
Bahar Fırsatları yarın bitiyor! iPad indirimini kaçırmayın

Bahar Fırsatları yarın bitiyor! iPad indirimini kaçırmayın

Gardırobunuzdaki dağınıklıktan sıkıldıysanız bakmadan geçmeyin

Gardırobunuzdaki dağınıklıktan sıkıldıysanız bakmadan geçmeyin

A101'e Columbia spor ayakkabı geliyor!

A101'e Columbia spor ayakkabı geliyor!

Saat deyince akla gelen ilk marka: Casio! Tüm modeller indirimde

Saat deyince akla gelen ilk marka: Casio! Tüm modeller indirimde

JBL kulaklık severler buraya! En çok satan kulaklıklar indirimde

JBL kulaklık severler buraya! En çok satan kulaklıklar indirimde

Fonksiyonel, hafif ve tarz! "İyi ki bu çantayı aldım!" diyeceksiniz

Fonksiyonel, hafif ve tarz! "İyi ki bu çantayı aldım!" diyeceksiniz

Fonksiyonel, hafif ve tarz! "İyi ki bu çantayı aldım!" diyeceksiniz

Fonksiyonel, hafif ve tarz! "İyi ki bu çantayı aldım!" diyeceksiniz

Güncel ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu burada!

Güncel ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu burada!

Gelecek kışa yatırım yapmanın tam zamanı!

Gelecek kışa yatırım yapmanın tam zamanı!

Güçlü performans, gelişmiş kamera, şık tasarım!

Güçlü performans, gelişmiş kamera, şık tasarım!

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Bahar Fırsatları bitmeden alın! Stanley Klasik serisinin en sevileni...

Bahar Fırsatları bitmeden alın! Stanley Klasik serisinin en sevileni...

Bahar Fırsatları bitmeden alın! Stanley Klasik serisinin en sevileni...

Bahar Fırsatları bitmeden alın! Stanley Klasik serisinin en sevileni...

Maceraperestler buraya! GoPro HERO13 Black kısa süreli indirimde

Maceraperestler buraya! GoPro HERO13 Black kısa süreli indirimde

Sırt çantasından sweatshirte tüm ürünler yarı fiyatına düştü!

Sırt çantasından sweatshirte tüm ürünler yarı fiyatına düştü!

Dayanıklılığıyla öne çıkan Pierre Cardin valizdeki indirimi kaçırmayın

Dayanıklılığıyla öne çıkan Pierre Cardin valizdeki indirimi kaçırmayın

Esnek ve konforlu! Bahar Fırsatları'na özel boxer fiyatları en dipte

Esnek ve konforlu! Bahar Fırsatları'na özel boxer fiyatları en dipte

Dışarıda yemek masrafına son! Stanley'den Zwilling'e favori yemek termosları indirimde

Dışarıda yemek masrafına son! Stanley'den Zwilling'e favori yemek termosları indirimde

Tümünü Gör
Benzer Moda İçerikleri
Sadelikten hoşlananların bayılacağı kadın saatleri

Sadelikten hoşlananların bayılacağı kadın saatleri

Çağatay Ulusoy gibi cool görünmenin formülü burada!

Çağatay Ulusoy gibi cool görünmenin formülü burada!

Doğum günü kombini çok beğenildi! İşte Demet Özdemir'in o kıyafeti...

Doğum günü kombini çok beğenildi! İşte Demet Özdemir'in o kıyafeti...

Kombini büyük beğeni topladı! İşte Jennifer Lopez'in iddialı ofis stili...

Kombini büyük beğeni topladı! İşte Jennifer Lopez'in iddialı ofis stili...

Zorlu kış şartlarına meydan okuyan kar botları burada!

Zorlu kış şartlarına meydan okuyan kar botları burada!

Su geçirmez spor ayakkabı arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Su geçirmez spor ayakkabı arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ünlülerin bayram tarifesi cep yakıyor! Bir gecede kazanacakları rakam dudak uçuklattı

Ünlülerin bayram tarifesi cep yakıyor! Bir gecede kazanacakları rakam...

Final öncesi veda etti! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir askere uğurlandı

Final öncesi veda etti! Askere böyle uğurlandı

Bu akşam hangi diziler var? 27 Mart 2025 Perşembe güncel Tv yayın akışı rehberi

Bu akşam hangi diziler var? Güncel Tv rehberi...

Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk gözaltına alınmıştı! Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı

Gözaltına alınmıştı! Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı

Şafak Sezer'e refakatçi olacaktı... Berdan Mardini'de hastaneye yattı! İki ünlü isim ameliyat oldu

O sadece refakatçi olacaktı! İki ünlü isim aynı gün ameliyat oldu

Nursel Ergin'in kanser tedavisi bitti! 'Bebekler gibi bakıldım'

Kanser tedavisi bitti! 'Bebekler gibi bakıldım'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.