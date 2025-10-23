Bu akşam hangi diziler var? 23 Ekim Perşembe 2025 televizyondaki diziler

Televizyon keyfi yapmak isteyenler için 23 Ekim Perşembe akşamının dizi programı açıklandı. Popüler diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken, bazı kanallar sinema filmi ve yarışma programlarıyla izleyicilere alternatif seçenekler sunuyor. “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtı, kanalların güncel yayın akışında netleşti. İşte 23 Ekim Perşembe 2025 akşamı televizyonda yer alacak diziler…

TRT1

19:00 - 19:45

Maç Önü

Maç öncesinde yaşanan gelişmeler ekrana geliyor. Oyuncuların, antrenörlerin görüşleri izleyiciye aktarılıyor.

19:45 - 22:00

Fenerbahçe - Stuttgart

Fenerbahçe ile Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi grup maçında karşı karşıya geliyor.

22:00 - 00:15

Samsunspor - Dinamo Kiev

UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Güller ve Günahlar

Zeynep, bulduğu ipucu konusunda Serhat'ın kardeşi Cihan Tecer ile iş birliği içine girer. Bu arada Serhat da tüm bunlardan habersiz kendi bulduğu izleri takip etmektedir. Berrak'ın başucuna bırakılan beyaz zambağı görünce aradığı kişiye yaklaştığını düşünür. Bir süre sonra çiçeği bırakanın kim olduğunu öğrenir. Hissettiği şey öfkenin yanında büyük bir acıdır! Cihan'dan gelecek haberi bekleyen Zeynep, Serhat'ın nereye gittiğini öğrendiğinde artık çok geçtir!

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Halef

Melek'in, herkesin ortasında Serhat'tan boşanmak istediğini söylemesi, ikili arasındaki ilişkiyi çıkmaza sokar. Öte yandan, Meryem'in Melek'in peşine adam taktığını öğrenen Serhat, Kordağlılar'a karşı harekete geçer, Ancak Halim'in, Kordağlılar'la birlikte Hilmi üzerinden kurduğu şantaj oyunu Serhat'ı köşeye sıkıştırır. Serhat, hem Hilmi'yi korumak hem de bu kirli planı bozmak için Akif'le birlikte beklenmedik bir hamle yapar.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Veliaht

Yahya babasının tespihinin peşine düşer, Selim ile birlikte Arnavut Saim'in yanına gider. Timur, Zafer olmak ve Timur olmak arasında gidip gelirken otogarda Reyhan'a daha yakın olmaya başlar. Doğu Kapı ve Yahya arasındaki ortaklık resmiyete dökülür, imzalar atılır. Yahya bunu hep birlikte kutlamayı teklif eder, Derya'ya da bir sürprizi vardır. Cennet'in Timur'un fotoğrafını, Gülşah'ın evinde görmesiyle sır perdesi aralanmaya başlar. Yahya ve Hemşinli Davut herkesten gizli iş yapmaya başlar fakat işler planladıkları gibi gitmez. Yahya ve Timur baş başa, birbirlerini tarttıkları bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Cehennem Melekleri 4

Cehennem Melekleri, her türlü silahı kullanma becerisiyle donanmış, dünyanın son savunma hattıdır. ABD ile Rusya arasında nükleer bir çatışma çıktığında, Barney Ross'un liderliğindeki paralı asker grubu olaya müdahale etmesi için görevlendirilir. Ancak bu görevin üstesinden gelebilmeleri için ekibin genişletilmesi gerekir. Ekibe katılan yeni üyeler, farklı tarzları ve taktikleriyle gruba yeni bir anlam kazandırır.

22:00 - 00:00

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.