Bu akşam hangi diziler var? 23 Eylül 2025 televizyondaki diziler

23 Eylül 2025 salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:30

Mehmed: Fetihler Sultanı

Sultan Mehmed, hem devletin bekası hem de evladı Beyazıd'ın geleceği arasında ağır bir imtihanla karşı karşıyadır. Karamanoğlu Sultanı İbrahim'in elçisi Ayvaz Bey, Julia'nın ölümü bahanesiyle Beyazıd'ın teslimini ister; aksi halde savaş tehdidinde bulunur. Beyazıd, babasının emirlerine karşı gelerek sancaktan ayrılır. Bu itaatsizlik hem sarayda hem de halk arasında huzursuzluk yaratır. Mehmed, oğlunu yakalatır, divanda yargılar. Beyazıd'ın cezası ne olacaktır?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:45

Kılıbık

Evli ve iki çocuk babası olan Kamil, borç harç içinde yaşayan ve kirada oturduğu evin sahibi ile sürekli sorunlar yaşayan orta halli bir vatandaştır. Aynı zamanda kılıbık biri olan Kamil, karısının aşırı masrafları ve bitmeyen istekleri yüzünden hayatından bezmiştir. Ev sahibi Müslim'in kendisini evinden atmak için yaptığı eziyetlerden bıkan Kamil, ondan şikayetçi olmak için karakola başvurur. Kılıbık Kamil, burada bir yanlış anlama sonucu ünlü bir cani olan Kara Bela'ya benzetilince birbirinden komik olaylar yaşanır.

21:45 - 00:45

Arka Sokaklar

Ekin sahibi olduğu fabrikayı zorla elinden almaya çalışan çete tarafından hamile eşiyle tehdit edilir. Çeteye yapılan operasyonlarda ekibimizle işbirliği yapanların bağlantıları işin seyrini değiştirir. Bir çatışma esnasında çete liderinin yeğenini öldüren Hakan ise artık açık bir hedeftir. Barış'ın başına buyruk halleri ekipte göze batmaya başlar. Tek başına çalışmaya alışkın olan Bozo ekibe uyum sağlamakta zorlanır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:00

Kıskanmak

Seniha, annesini ittikten sonra büyük bir krizin içindedir. Bir yandan Halit'in ondan şüphelenmesi, diğer taraftan Mediha'nın her an uyanıp gerçeği söyleme ihtimali, Seniha'yı Paşazade evine iyice hapseder. Onun yokluğunu fırsat bilen Nalan ise Nüzhet'e yaklaşmanın yolunu bulur. Mükerrem, eski yaralı hikayesinin kahramanı Nüzhet'i hayatlarından uzaklaştırmak için Halit'i etkisi altına alır. Ama bu hareketinin Nüzhet'i ona daha çok yaklaştıracağından habersizdir.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Bahar

Bahar, Harun'un kendisini öptükten sonra söyledikleriyle, geçmişte Harun'u çok yaralayacak bir şey yapmış olma ihtimaliyle yüzleşir. Bahar henüz bu olayın şokunu yaşarken meydana gelen büyük bir kaza nedeniyle tüm doktorlar acil olarak hastaneye çağrılır. Kazazedelere müdahale ederlerken Evren'in mesafeli tavrı Bahar'ın dikkatini çeker. Sonunda Evren, onu Harun'la gördüğünü söyleyerek ondan hesap sorar. Bu durum ikilinin ilişkilerinin daha da gerilmesine neden olur. Bu sırada Aziz Uras ve Seren arasındaki ipler de geriliyordur. Bahar, onların boşanması konusunda kendinden beklenmeyen bir yol izlemeye karar verir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 01:00

Kral Kaybederse

Kenan Baran, sabahın erken saatlerinde evine gelen polisler tarafından gözaltına alınır. Bu haber herkeste büyük bir şok etkisi yaratır. Ciddi bir suçla itham edilen Kenan, emniyette ağır bir baskı altında kalır. Masum olduğunu söyleyip kendini savunsa da olayların arkasında Cemal'in parmağının olması, onun öfkesini ve direncini daha da körükler.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Gözleri KaraDeniz

Güneş'in Mehmet'in evlilik teklifine verdiği yanıtla sarsılan Azil, Maçarilerin içine sızmış haini bulmak için Dursun'la beraber evden ayrılır. Ancak buluşma yerinde karşılaştığı kişi onu büyük bir ikilemde bırakacak, önemli bir karar vermeye zorlayacaktır. Annesinin intikamını almaya yemin etmiş Dursun'un öfkesi onu geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Dursun'u korumak isterken kendini nezarethanede bulan Azil'in yardımına Avukat Güneş koşar. Konseyde Mehmet ile ilgili konuşulanlar, Osman Maçari'yi şüpheye sürüklerken, Mehmet hainliğinin ortaya çıkmaması için plan yapmaya başlar.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.