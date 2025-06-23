Bu akşam hangi diziler var? 23 Haziran Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Dizi tutkunları için haftanın ilk günü dolu dolu geçiyor! 23 Haziran Pazartesi günü televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne saat kaçta yayınlanacak? Tüm bu soruların yanıtını güncel yayın akışıyla birlikte sizler için derledik.

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Gassal

Otuzlu yaşlarında bir gassal olan Baki, toplumdan kendini soyutlamaktan memnun ve içine kapanık bir adamdır. Ancak ölümle yüz yüze gelmesiyle aklına rahatsız edici bir soru takılır: Öldükten sonra naaşını kim yıkayacaktır? Bu farkındalık bir dizi mizahi serüvenin kapısını aralar.

22:00 - 00:15

Seattle Sounders - PSG

Seattle Sounders ile PSG, FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:00

Arka Sokaklar

Ayşecan'ı koz olarak kullanan Cevher ekibe zarar vermek istemektedir. Ama işler düşündüğü gibi gitmeyince planını değiştirir. Adnan Baki üzerinden önce Gökçe'ye sonra da Selin'e ulaşacaktır. Acılı anne Selin kızı söz konusu olduğunda Mesut'u bile gözü görmeyecek duruma gelecektir.

22:00 - 02:00

Kuralsız Sokaklar

Merak uyandıran coğrafyalar, ulaşılması imkansız görünen yerler, birçok insanın adım atmaya dahi korktuğu ülkeler, şehirler, kasabalar, köyler, mahalleler. Mert Öztürk'ün sunduğu programda, Girilemez denilen her sokağın kapısını izleyicilerle birlikte ardına kadar aralanıyor.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 21:00

Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

Programda; yarışmacılarla yapılan özel röportajlar, jüri üyelerinin değerlendirme süreçleri, sahneye çıkamayan ancak dikkat çeken yetenekler, prova görüntüleri, yarışma günlüğü ve kamera arkası sürprizleri yer alıyor.

21:00 - 23:45

Yetenek Sizsiniz

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için uğraşan jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstleniyor.

SHOW TV

20:00 - 22:30

7. Koğuştaki Mucize

1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Şabanoğlu Şaban

Vatani görevini tamamlayan Şaban, tezkereyi alınca, eski komutanının yanında işe girer. Arkadaşı Ramazan ile birlikte ünlü bir kabadayıyı yakalayınca, kahraman olurlar. Kumandanı ile Şaban'ın arası bir türlü düzelmez ve başındaki belalar Şaban'ın peşini bırakmaz.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:20

Aile Saadeti

Üç aile Saadet Hanım'ın konağında yaşamaya başlar, konakta kaos hakimdir. Emin eski çalıştığı atölyeye gidip iş ister. Gönül Hemşire'nin eski nişanlısı Sinan peşindedir, onu alıp Bursa'ya geri dönmek ister. Sinan'ın Gönül Hemşire'yi zorladığını fark eden Murat, onunla karşı karşıya gelir. Tekin konağı alabilmek için avukatlarıyla toplantılar yapar. Konağı hukuk yoluyla alamayacağını fark edince Hakkı'ya ulaşır, yüklü miktarda para vererek konağı varislerden satın almasını söyler. Harun, Nuri'ye gidip yardım ister. Ama Nuri tüm parayla yatırımlar yapmıştır. Hakkı'nın adamları Doberman, Rıdo ve Bertu konağa keşfe gelir. Hakkı'nın planı konaktakileri tehdit edip Tekin'in verdiği parayı kendine almaktır. Hakkı'nın adamları Doberman, Rıdo ve Bertu konaktakileri sıkıştırmaya başlar. Emin'i çalınan altınlarıyla, Harun'u konağı satın alma vaadiyle, Murat'ı da Gönül'ün eski nişanlısı Sinan aracılığıyla sıkıştırırlar. Murat, Hakkı'nın ofisinden tapuyu almak için gizlice girer, Tekin'in Hakkı'ya verdiği bir çanta dolusu parayı görür ve alır. Tekin, Avukat Fikri'den Hakkı'nın adamlarının konaktakileri tehdit ettiklerini öğrenir ve Hakkı'nın mekanına gider, parasını geri ister. Murat, aldığı parayı Gönül Hemşire'nin eski nişanlısına verir ve Gönül'ün peşini bırakmasını sağlar. Rıdo, Bertu ve Doberman konaktakilere mesaj göndermek için Pars'ı döverler.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.