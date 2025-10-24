Bu akşam hangi diziler var? 24 Ekim Cuma 2025 televizyondaki diziler

24 Ekim 2025 cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:30

Taşacak Bu Deniz

Eleni, uğradığı saldırı sonrası denize düşer. Onu kurtaran Oruç, Eleni'yi Esme'nin pansiyonuna getirir. Saldırganı göremeyen Eleni, kimseye güvenemez ve yalnızca Adil'i görmek ister. Adil, Esme ve Eleni pansiyonda yeniden bir araya gelirken; Eleni'ye saldıranın kim olduğunu bulmak için harekete geçerler. Bu sırada Adil, Fadime'nin kaybolduğunu öğrenir. Zarife bir takas önerir: Araziyi geri ver, kardeşini al! Ancak bu pazarlık, Furtunalılar'ın bir kez daha Koçari adaletiyle karşı karşıya kalmasına neden olacaktır. Şerif Furtuna'nın beklenmedik dönüşü ise tüm dengeleri altüst eder.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Arka Sokaklar

Şule'nin vurduğu Ali Cevher tarafından tekrar alıkonulur. Barış ve Merve her yerde Sude'yi aramaktadır. Sude ise İdris'in elindedir. Savcı Mahmut, Cevher dosyasının hala kapanmaması nedeniyle Candan müdürden hesap soracaktır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Ben Onun Annesiyim

Yıllar önce kocasını öldürmekle suçlanan Ayşe, hamile halde girdiği cezaevinde bir kız çocuğu dünyaya getirir. Hayatta tutunacak kimsesi kalmadığında, tek çare olarak bebeğini kayınvalidesi Suna Saydamel'e emanet eder. Cezaevinden çıkan Ayşe, Suna'dan gizli bir şekilde kızının nerede olduğunu öğrenir. Küçük Zeynep, yıllar önce başka bir aile tarafından evlat edinilmiş, şimdi ise babası Kemal'in yanında büyümektedir. Ayşe, Zeynep'e yaklaşmak için kimliğini gizleyerek onun bakıcısı olur. Fakat bir anne olarak duyduğu özlem ve koruma içgüdüsü, kısa sürede yerini karanlık bir kararlılığa bırakır: Kızını sonsuza kadar yanına almak için her yolu deneyecektir.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Kızılcık Şerbeti

Doğa ve kızının kazadan sağ salim kurtulmaları herkesi çok mutlu etmiştir. Yaşanan bu olaydan sonra Fatih karısına daha özenli yaklaşmaya başlar, bu da ikilinin ilişkisinin düzelmesini sağlar. Ömer'in sırrının ağırlığı altında ezilen Kıvılcım gittikçe daha agresif olmaya başlamıştır, ne yapacağını bilemez bir haldedir. Çimen'in hastalanma ihtimalinin ortaya çıkması zaten sinirlerinin çok zayıfladığı bir döneme gelmesi Kıvılcım'ı tetikler, artık Ömer'in sırrını taşıyamayacağına karar verir. Kıvılcım herkesi etkileyecek büyük bir adım atar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Şaban Oğlu Şaban

Askerde kumandanı Hüsamettin'i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a aşık olur. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kız kardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir.

22:00 - 00:30

Dizi

Star TV'nin sevilen yerli dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:20

Aşk ve Gözyaşı

Ülkenin en güçlü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı bir geçmişe sahip, başarılı bir avukat olan Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında imrenilecek bir tablodur. Ancak bu ihtişamın ardında paylaşılamayan duygular, konuşulmayan kırgınlıklar ve ertelenmiş yüzleşmeler birikmektedir. Günden güne büyüyen sessizlik bir zamanlar birbirlerine aşkla, adanmışlıkla ve umutla bakan iki insanı birer yabancı haline getirmiştir. Meyra ve Selim'in ilişkilerindeki çatlaklar artık gizlenemez hale gelirken, aralarındaki duygusal kopuş ve aile içindeki baskılar bu uzaklaşmayı daha da derinleştirir.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.