Bu akşam hangi diziler var? 24 Mayıs Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam TV'de hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor.

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

Süleyman Kaya, amcaoğullarına müjdeli bir haberle gelir. Almanya'da TVR Havacılık için işler büyüyecektir. Amcaoğullarından birinin işlerin başında durması gerekmektedir. Veysel ve Ramazan arasında neler yaşanacaktır? Selma, Taner'e gezi sırasında yaşananları söylememeye karar verir. Taner kasabaya dönerken neler yaşayacaktır? Sefer, Kiraz'a sürpriz yaparak ilk şarkı kaydını yapacaklarını söyler. Kiraz'ın şarkısı kasabalı tarafından nasıl karşılanacaktır?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

Türk halkının gönlünde taht kuran şarkıları, şahsına münhasır yorumculuğu, şairane ruhundan dökülen şiirleri ve hayatımıza dokunan hikayeleriyle her zaman gönüllerimizde yaşayacak olan Volkan Konak'ın sevilen programı ekrana geliyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu bölümdeki konukları Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve İsmail Altunsaray.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:45

Prestij Meselesi

1989 yılında Beyoğlu'nda Balin pavyonda çalışan Hilmi Topaloğlu, abisi Mustafa Topaloğlu'nun önerisi ile müzik yapımcısı olur. Mustafa ve Hilmi Topaloğlu Unkapanı müzik çarşısında Nokta müzik isimli bir yapım şirketi kurarlar. Genç yeteneklerin peşine düşen yapımcı Hilmi Topaloğlu, Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz'i keşfeder.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Bücür

Annesini bulmak için sadece üç günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur. Genç delikanlı bir yandan annesini bulmaya çalışırken, bir yandan da peşlerine düşen adamlardan kurtulmaya çalışır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Can Borcu

Herkes, Çınar'ın ardına bile bakmadan çekip gittiğini düşünüyordur. Yasemin ise yıkılmıştır. Kalbi inkar ederken sonunda gerçeği kabullenmek zorunda kalır. Ama aslında bu kayboluş, Ferit'in kurguladığı küçük ama etkili bir oyunun parçasıdır. Handan ve Mehmet, çocukların eve dönüşüyle her şeyin düzeleceğini umar. Ama aksine her şey biraz daha zorlaşır. Bu kez dersini almıştır ikili; çocukların adımlarını önceden öğrenip kendi hamlelerini ona göre yaparlar.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Yarışmada bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyinde buluşacak olan yarışmacılar kimlerin adını söyleyecek?