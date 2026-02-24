Bu akşam hangi diziler var? 24 Şubat Salı 2026 televizyondaki diziler

24 Şubat 2026 salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

KANAL D



07:00 Küçük Ağa

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya / tekrar

23.15 İnci Taneleri

STAR TV



07.00 Sevdiğim Sensin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

22:00 Yerli Sinema/ Dizi Tekrarı

ATV



08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.00 atv Ana Haber

20.00 A.B.İ

00:20 Kuruluş Orhan

SHOW



08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

01:00 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

TRT 1



08.50 Adını Sen Koy

10:00 Kur'an'ın Mesajı

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

14.15 Kara Ağaç Destanı

17.45 Ramazan Sevinci

19.05 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00:15 Vefa Sultan

NOW



08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.20 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak (yeni bölüm)

00:00 Yeraltı (tekrar)