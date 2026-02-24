MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bu akşam hangi diziler var? 24 Şubat Salı 2026 televizyondaki diziler

Salı akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

Bu akşam hangi diziler var? 24 Şubat Salı 2026 televizyondaki diziler
Öznur Yaslı İkier

24 Şubat 2026 salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

KANAL D

07:00 Küçük Ağa

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya / tekrar

23.15 İnci Taneleri

STAR TV

07.00 Sevdiğim Sensin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

22:00 Yerli Sinema/ Dizi Tekrarı

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.00 atv Ana Haber

20.00 A.B.İ

00:20 Kuruluş Orhan

SHOW

08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

01:00 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

TRT 1

08.50 Adını Sen Koy

10:00 Kur'an'ın Mesajı

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

14.15 Kara Ağaç Destanı

17.45 Ramazan Sevinci

19.05 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00:15 Vefa Sultan

NOW

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.20 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak (yeni bölüm)

00:00 Yeraltı (tekrar)

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gelir gelmez tahtından etti! Herkes senariste seslendiGelir gelmez tahtından etti! Herkes senariste seslendi
Ah Eleni ah! "Gözyaşları seldur..."Ah Eleni ah! "Gözyaşları seldur..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dizi yayın akışı bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.