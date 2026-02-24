Bu akşam hangi diziler var? 24 Şubat Salı 2026 televizyondaki diziler

24 Şubat 2026 salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
KANAL D
07:00 Küçük Ağa
09.o0 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Eşref Rüya / tekrar
23.15 İnci Taneleri
STAR TV
07.00 Sevdiğim Sensin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
22:00 Yerli Sinema/ Dizi Tekrarı
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19.00 atv Ana Haber
20.00 A.B.İ
00:20 Kuruluş Orhan
SHOW
08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
01:00 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
TRT 1
08.50 Adını Sen Koy
10:00 Kur'an'ın Mesajı
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.15 Kara Ağaç Destanı
17.45 Ramazan Sevinci
19.05 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
00:15 Vefa Sultan
NOW
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13.20 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar
19.00 Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak (yeni bölüm)
00:00 Yeraltı (tekrar)
