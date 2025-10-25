Bu akşam hangi diziler var? 25 Ekim 2025 televizyondaki diziler

25 Ekim 2025 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

Taner'in masumluğunun ispatlanması Gedelli kasabası sakinleri tarafından sevinçle karşılanır. Taner ve Selma'yı eve geldiklerinde ne beklemektedir? Amcaoğulları TVR'ye geri dönerler. Amcaoğulları, Süleyman'ın çocuklarıyla birlikte TVR'yi yöneteceklerdir. Yönetim kurulu başkanlığı için toplantı gerçekleşecektir. Kurul sırasında neler yaşanacaktır? Cemile'nin hastalığıyla ilgili bir gelişme olur. Cemile'nin donör bulması gerekmektedir. Cemile iyileşecek midir?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Güller ve Günahlar

Abisiyle hesaplaşan Serhat, Berrak'tan kalan mektupları okuyarak geçmişte neler olduğunu anlamaya çalışırken Berrak'ın telefonunda kayıtlı olan tek kişi de ortaya çıkar. Zeynep ve Serhat Berrak'ın bıraktığı izleri takip ederken Tülay ve Erkan'ın planladıkları kötülükten haberleri yoktur.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 00:00

Ben Leman

Şahika'yı Mine ve Güney'in ihanetiyle yüzleştirme planında olan Leman aslında daha büyük bir oyun kuruyordur. Ama Şahika'nın bir başka planı daha vardır ve Elif ile Ada da nasibini alacaktır. Leman'ın tek odağı tüm bu olanlardan çocukları korumak olacaktır ve ona yardım edecek kişi de Demir'dir.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Aykut Enişte 2

Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi'nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek mi?

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Aynadaki Yabancı

Azra Karaaslan olduğunu hatırlayan Defne, karakolda girdiği parmak izi tespitinde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır fakat evladı uğruna bir kez daha büyük bir fedakarlığa imza atar ve kimliğini gizlemeyi başarır. Ancak bu bile onu kurtaramaz; hırsızlık suçlamasıyla savcılığa sevk edilecektir. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda, Defne'yi hapisten sürpriz bir isim kurtarır. Fakat bu kurtuluşun bedeli akıl almazdır. Oğluna Azra'yı unutturmak isteyen Hanzade, ondan Emirhan'ı kendisine aşık etmesini ister. Bu teklif karşısında köşeye sıkışan Defne'nin o gece evden neden kaçtığını ve neler olduğunu bir an önce hatırlaması gerekiyordur.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.