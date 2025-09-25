Bu akşam hangi diziler var? 25 Eylül Perşembe 2025 televizyondaki diziler

25 Eylül 2025 perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 23:05

Cennetin Çocukları

İskender, Arafköy'de daha önce hiç görmediği bir hayatın içinde bulur kendini. Ancak açığa çıkma korkusuyla Kamil rolünü sürdürmek zorunda kalırken bir yandan da içindeki İskender'i gizleyebilecek mi? Arife, Gönül'ün de desteği ile çocuklarına kavuşmak için yeni adımlar atar. Adem, Yasemin, Nilüfer ve Menekşe, Arife'nin çocukları için büyük bir maceraya atılır. Peki Arife bu mücadelesinde başarılı olacak mıdır? Öte yandan Bayram teknesiyle açık denizlerde kaybolurken, kendisine yeni bir yol bulabilecek mi?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Uzak Şehir

Mine'nin Alya'dan intikam almak için onu öldürmeye çalışması kendini ve bebeğini tehlikeye atmasına neden olur. Alya onu hayata tutundurmaya çalışırken omuzlarında ciddi bir kararın yükünü taşımak zorunda kalır. Cihan bu kararda ona güvenirken Sadakat aynı şekilde karşılık vermez. Alya'nın yapmak zorunda olduğu seçim Mine'nin gözünü döndürürken bu savaşın en tehlikeli kişisi yine Ecmel olur. Mine'nin elindeki kozun peşine düşen Ecmel bu konuda Nare'yi sıkıştırır. Nare'nin Şahin'e bile hiçbir şey anlatamaması onu derin bir suçluluk duygusuna hapseder.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:00

Halef

Bekir Ağa'nın ani ölümü, yeni bir dönemin habercisi olur. Bu karmaşık ortamda Melek, Serhat'a her şeyi geride bırakıp kendisiyle İstanbul'a dönmeyi teklif eder. Serhat'ın da tek isteği budur, ancak Aşır'ın Yıldız'ı bırakıp gitmek isteyen Serhat'a sürprizi vardır. Sevde; Sultan'ı geçmişin ağır yüküyle yüzleştirirken, Melek'i de köklerine uzanan ve sırlarla dolu bir yolculuğa davet eder. Ağalık hayalleri kuran Akif'in planları tıkır tıkır işlemektedir. Serhat'ın Melek'le İstanbul'a dönmesi için ikna etmeye çalışan Akif, öncelikle her şeye şahit olduğunu öğrendiği Hatçik'i sessizce ortadan kaldırması gerektiğinin farkındadır.

SHOW TV

20:00 - 23:15

Veliaht

Timur'un gelişinin haberi Esenler Otogarı'na bomba gibi düşer. Herkes yıllar sonra ortaya çıkan veliaht Zafer Karslı'yı merak etmektedir. Yahya yıllar sonra Karslı konağına gelir, kendine has tarzıyla aileyi huzursuz eder ve çaldığı paralarla ilgili Zülfikar'ı tartar. Yıllar sonra Derya ile baş başa kaldığında ise geçmişlerinin kapısı hafifçe aralanır. Cennet ve Gülşah arasında yeni bir dostluk filizlenmeye başlar. Reyhan ve Timur ise dışarıda karı-koca rolü yapmaya mecbur kalırlar. Karslı ailesi ve Timur'u, katılmak zorunda oldukları düğünde sürprizler beklemektedir. Timur'un geçmişi peşini bırakmayacaktır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Çılgın İkili 3

Mike Lowery ve Marcus Burnnet, narkotikten sorumlu olan iki polistir. Mike Lowery, orta yaş krizinin etkileri ile baş etmeye çalışırken, Marcus Burnett polis müfettişi olarak kariyerine devam eder. İkili, bu sefer bir uyuşturucu baronu olan Armando Armas'ın peşine düşer. Ancak Armando'yu yakalamak pek de kolay değildir. Aynı zamanda soğukkanlı bir katil olan Armando'nun peşine düşen ikili, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulur.

ATV

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.