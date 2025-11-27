Bu akşam hangi diziler var? 27 Kasım Perşembe 2025 televizyondaki diziler

27 Kasım 2025 perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 21:00

Maç Özel

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması değerlendiriliyor.

21:00 - 23:00

Türkiye - Bosna Hersek

Türkiye ile Bosna Hersek, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Güller ve Günahlar

İhanetle suçlanan Cihan, yaşam mücadelesi verirken Serhat için son bir iyilik yapmak, ona Kader'in babasının kim olduğunu söylemek ister. Zeynep ve Kader'in eve dönmesi Berrak'ın planlarını alt üst eder. Berrak, evdeki konumunu sağlamlaştırmak isterken Cihan'ın sırrını açığa çıkarmak üzere olduğundan habersizdir.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:00

Halef

Serhat, Yıldız'ın mektubunu okuduğunda, onun kendisi için göze aldığı fedakârlık karşısında derinden sarsılır. Yıldız'ın sırf onun hapse girmemesi için kendini feda etmesine razı olmaz ve hem Yıldız'ı hem de Dalyan'ı bulmak için harekete geçer. Serhat ve Aşır ikiliyi her yerde ararken, Melek de Serhat'a destek olur ve Yıldız'ın bulunmasına yardım eder. Ancak bu iyi niyetli çaba, Melek'in başını yeni dertlere sokacaktır. Artık tüm dengeler altüst olmuş, hem konağın içinde hem de iki aile arasında geri dönüşü olmayan bir süreç başlamıştır.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Veliaht

Timur ve Reyhan, Timur'un çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkmışken kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde bulurlar. Reyhan'ın Timur ile birlikte bu hayattan kaçıp gitmek istemesi ikili arasında bir gerilime yol açar. Zülfikar, Yahya için Hüseyin Hoca'dan kızı Büşra'yı istemek zorunda kalır. Derya'nın da olduğu isteme merasimi Yahya ve Derya arasındaki geçmişin kapısının aralanmasına ve Yahya'nın aslında neden ayrıldıklarının cevabını bulmasına sebep olur. Timur ve Hemşinli Davut arasında başlayan tartışma zamanla alevlenir, seçimler yaklaşırken geri dönülemez sonuçlara sebep olur.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.