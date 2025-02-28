MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bu akşam hangi diziler var? 28 Şubat 2025 Cuma Tv yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? 28 Şubat 2025 Cuma Tv yayın akışı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2025 12:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Şubat 2025 Cuma akşamı televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam yine birbirinden iddialı yapımlar ekranlardaki yerini alacak. Bizde sizler için Atv, Kanal D, Star Tv, Show Tv, Now TV, TV8 güncel Tv yayın akışını derledik. İşte kanal kanal yayın rehberi...

Bu akşam hangi diziler var? 28 Şubat 2025 Cuma Tv yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cuma akşamları Kanal D'de Arka Sokaklar, Show Tv'de Kızılcık Şerbeti ve Star Tv'de Yalı Çapkını yapımları ekrana geliyor. Peki, bu hafta dizilerin yeni bölümleri var mı? İşte 28 Şubat 2025 cuma güncel Tv yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Now Tv'de ise Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

Star Tv'de ise Yalı Çapkını dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.

DİZİ 2

28 ŞUBAT CUMA 2025 GÜNCEL YAYIN AKIŞI:

TRT 1 Yayın Akışı
06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Hayallerinin Peşinde
07.10 Benim Güzel Ailem
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Gönül Dağı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Bir Zamanlar İstanbul
23.45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
01.30 Bir Zamanlar İstanbul
03.40 Lingo Türkiye
04.40 Sahur Bereketi

KANAL D Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Piyasa
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Piyasa
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu

STAR TV Yayın Akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
02:30 Güzel Köylü
04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:10 Kiralık Aşk

ATV Yayın Akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zembilli
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Zembilli
00:20 Can Borcu
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

NOW Yayın Akışı
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:15 Her Yerde Sen

TV8 Yayın Akışı
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi

Mynet'in Sesi
Hastanelik oldu! Sete ara verdiHastanelik oldu! Sete ara verdi
Fenomen dizi için karar verildi! Artık yayınlanmayacak Fenomen dizi için karar verildi! Artık yayınlanmayacak
Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar yalı çapkını yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

Fenomen dizi için karar verildi! Artık yayınlanmayacak

Fenomen dizi için karar verildi! Artık yayınlanmayacak

Öcalan'ın çağrısı sonrası gündem oldu

Öcalan'ın çağrısı sonrası gündem oldu

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Davaya bakan hakim: “Tarafsızlığımdan şüphe duyuldu, benden alın”

Davaya bakan hakim: “Tarafsızlığımdan şüphe duyuldu, benden alın”

'Fatih Altaylı'nın kiliseleri var' efsanesini anlattı! Van'daki arazilerini tek tek saydı

'Fatih Altaylı'nın kiliseleri var' efsanesini anlattı! Van'daki arazilerini tek tek saydı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.