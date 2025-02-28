Bu akşam hangi diziler var? 28 Şubat 2025 Cuma Tv yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cuma akşamları Kanal D'de Arka Sokaklar, Show Tv'de Kızılcık Şerbeti ve Star Tv'de Yalı Çapkını yapımları ekrana geliyor. Peki, bu hafta dizilerin yeni bölümleri var mı? İşte 28 Şubat 2025 cuma güncel Tv yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Now Tv'de ise Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

Star Tv'de ise Yalı Çapkını dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.

28 ŞUBAT CUMA 2025 GÜNCEL YAYIN AKIŞI:

TRT 1 Yayın Akışı

06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.20 Hayallerinin Peşinde

07.10 Benim Güzel Ailem

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Bir Zamanlar İstanbul

23.45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

01.30 Bir Zamanlar İstanbul

03.40 Lingo Türkiye

04.40 Sahur Bereketi

KANAL D Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Piyasa

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Piyasa

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Bahar

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

02:30 Güzel Köylü

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:10 Kiralık Aşk

ATV Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zembilli

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Zembilli

00:20 Can Borcu

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

NOW Yayın Akışı

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:15 Her Yerde Sen

TV8 Yayın Akışı

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi