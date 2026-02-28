Bu akşam hangi diziler var? 28 Şubat Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

28 Şubat 2026 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
ATV
07:30 ATV’de Hafta Sonu (Canlı)
10:00 Kuşaklılar
12:00 A.B.İ
15:!0 Aynı Yağmur Altında
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 ATV Ana Haber
20:00 Cennetin Krallığı
Show TV
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
14.45 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür (Yeni Bölüm)
Kanal D
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)
19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
TRT 1
10:30 Kod Adı Kırlangıç (Tekrar)
13:15 Seksenler
17:45 Ramazan Sevinci (Canlı)
19:15 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
Star TV
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır (Tekrar)
11:00 Sevdiğim Sensin
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Pelin ve Tahsin Mutfakta
16:30 Sevdiğim Sensin
18:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta (Yeni Bölüm)
19:00 Star Haber (Canlı)
20:00 Ejderham ve Ben
TV8
10:00 Gazete Magazin
12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2026 (Yeni Bölüm)
Okuyucu Yorumları 0 yorum