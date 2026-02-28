MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bu akşam hangi diziler var? 28 Şubat Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

Cumartesi akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

Bu akşam hangi diziler var? 28 Şubat Cumartesi 2026 televizyondaki diziler
Öznur Yaslı İkier

28 Şubat 2026 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

ATV
07:30 ATV’de Hafta Sonu (Canlı)

10:00 Kuşaklılar

12:00 A.B.İ

15:!0 Aynı Yağmur Altında

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:30 ATV Ana Haber

20:00 Cennetin Krallığı

Show TV
10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

14.45 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür (Yeni Bölüm)

Kanal D
09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)

19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

TRT 1
10:30 Kod Adı Kırlangıç (Tekrar)

13:15 Seksenler

17:45 Ramazan Sevinci (Canlı)

19:15 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

Star TV
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır (Tekrar)

11:00 Sevdiğim Sensin

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Pelin ve Tahsin Mutfakta

16:30 Sevdiğim Sensin

18:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta (Yeni Bölüm)

19:00 Star Haber (Canlı)

20:00 Ejderham ve Ben

TV8
10:00 Gazete Magazin

12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2026 (Yeni Bölüm)

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boşanmanın ardından sessizliğini bozdu! 'Bir daha zor...'Boşanmanın ardından sessizliğini bozdu! 'Bir daha zor...'
Yayın akışı değiştirildi! Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?Yayın akışı değiştirildi! Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dizi yayın akışı bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.