Bu akşam hangi diziler var? 29 Mayıs Perşembe 2025 televizyondaki diziler

29 Mayıs 2025 perşembe akşamı, televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışı bilgilerini merak ediyorlar. İşte kanalların güncel Tv yayın akışı bilgisi...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 23:45

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:45

Dizi

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:00

Çift Kişilik Oda

Kral dairesindeki beklenmedik karşılaşması sonrası Kaan ve Nilüfer kavga eder. Nilüfer Kaan'la çalışmak istemediğini söylediğinde Sevil onu hapse attırmakla tehdit eder. Nilüfer, zorla kral dairesinin uşağı olarak Kaan'ın hayatına girer. Nilüfer, Kaan'ın emirleri ve Sevil'in tehditleri arasında kalır. Bir yandan Kaan'ın sert tavırlarına rağmen ona karşı beklenmedik bir çekim hisseder. Bu durum, Nilüfer'i tehlikeli bir oyunun parçası yapar.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Siyah Kalp

Peri ve Cihan arasında yaşananları duymak Melek'i üzerken Cihan ona durumu anlatmaya çalışır. Fakat Cihan'a karşı hayal kırıklığına uğrayan Melek onu dinlemek istemez. Peri, sebep olduklarından memnundur ama yaptıkları onun yanına kalmayacaktır. Nuh ve Sevilay bütün badireleri atlatıp sonunda mutluluğa kavuşurlar. Aile ile vedalaştıktan sonra balayına çıkarlar. Her şeyini kaybeden Hikmet, Esat'ı tehdit etmeye devam eder. Samet Şansalan'ın mirasının açıklanacağını duyunca umutlanır fakat o da herkes gibi beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır. Sumru bütün zorlukları yenerek evlatları ve Tahsin ile mutlu olmak ister. Ama Sumru'yu bu mutluluk yolunda büyük bir sınav beklemektedir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Bayi Toplantısı

Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini esnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ

Filmde İstanbul’un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Aşık Paşazade, fethi Fatih’in torunlarına anlatıyor ve hikaye görselleştiriliyor. İstanbul’un fethini izleyeceğimiz film, aynı zamanda Fatih’in zekasına, bilgisine, entelektüel kişiliğine ve şairliğine odaklanıyor.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.