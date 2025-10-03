Bu akşam hangi diziler var? 3 Ekim Cuma 2025 televizyondaki diziler

3 Ekim 2025 cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 23:00

Cennetin Çocukları

İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy'e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder. Ege'nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Arka Sokaklar

Cevher Ali'yi pis işlerinde kullanmaya devam etmektedir. Öldürülen Samuel'in eşi Monika kocasının intikamını almak için tam bir ölüm makinasına dönüşmüştür. Hüsnü'yü hayata döndürmek için doktorlar ellerinden geleni yapar ama bir noktadan sonra onlar da çaresiz kalmıştır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Kıskanmak

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha'nın hem geçmişiyle yüzleşmesi hem de hayatını geri alma çabası...

SHOW TV

20:00 - 00:15

Kızılcık Şerbeti

Arkadaşının oğlunun karıştığı kazanın kendiyle ilgili olduğunu anlayan Ömer'in dünya başına yıkılmıştır. Olay gecesini detaylı hatırlamak için kazanın olduğu yere gider. Ne yapacağını bilemez haldedir. Mustafa'nın kaldığı hastanenin boşaltılması gerektiğinden, Mustafa normal zamanından önce çıkmak durumunda kalır. Eve dönmek istemez ve Nilay'ın yanında kalmak için izin ister. Nilay kıyamaz ve mecburen kabul eder. Tekne olayında Fatih'ten büyük bir darbe alan Asil, intikamını almak için harekete geçer. Geri adım atmış bir tavır sergileyerek Fatih ve Doğa'yı yemeğe davet eder. Ancak yemekte Asil'in onlara büyük bir sürprizi olacaktır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:45

Çarpıntı

Kalp hastası olan ve nakil için sıra bekleyen Aslı, annesi Hülya, kardeşleri Sezin ve Murat'la birlikte kendi halinde bir hayat sürmektedir. Sevgilisinin annesi Sevim'in söyledikleriyle büyük bir şok yaşar ve fenalaşır. Bu sırada varlıklı ve tanınmış bir aile olan Alkan Ailesinin kızı Melike, bir kaza geçirir ve hayatını kaybeder. Annesi Reyhan başta olmak üzere, tüm aile için bu kayıp büyük bir yıkım yaratır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:20

Aşk ve Gözyaşı

Selim, Meyra'nın hastalığından dolayı büyük bir tedirginlik yaşamaktadır ve onu yalnız bırakmak istememektedir. Meyra'ya olan duygularının bittiğini düşünmüş olsa da hastalık haberi ile gün yüzüne çıkan bazı duygulardan dolayı ona olan aşkını yeniden hissetmeye başlamıştır ve evlilik yıldönümünde özel bir program yapmaya karar verir. Ne var ki; Ercan, Meyra ve Selim'in ilişkisinin toparlanmış olmasına dayanamadığı için bu planı bozarak Meyra'yı manipüle eder. Yeliz ise Dilşah'ın geçmişini araştırıp onun karanlık yüzünü keşfetmeye çok kararlıdır.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.