Bu akşam hangi diziler var? 30 Mayıs Cuma 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam TV'de hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor.

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Bir Zamanlar İstanbul

Seher, Ali'nin Elif'le evleneceği haberini öğrendiğinde yıkılır ama daha büyük yıkımı kahramanı babası Çetin komiserin yaptıklarını öğrenmesiyle yaşar. Çetin, kızının gözlerindeki hayal kırıklığıyla görürken, Ali vicdanıyla yüzleşir. Acaba Elif'e verdiği söz mü, yoksa Seher'e duyduğu bitmeyen aşk mı kazanacak? Seher, Ali'nin sadece babası değil Mert hakkında da haklı olduğunu öğrenir ve Mert'in faaliyetlerini deşifre edip Ali'ye kanıtları teslim eder.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Arka Sokaklar

19 yaşındaki Mehmet garsonluk yaptığı kafede bir silahlı saldırı sonucu yara alır ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalır. Saldırının faili Burak, ailesine güvenip bu işten ceza almadan kurtulacağını sanmaktadır. Dosyaya çalışan ekibimiz Burak'ın abisinin hedefi olurlar. Mesut, Cevher'le ilgili kâbuslar görmeye devam eder. Selin'in telefonuna gelen bir mesaj ise her şeyin akışını değiştirir: 'Ayşecan yaşıyor!'

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Kendi Yolumda

Gökhan Özoğuz, Adana'da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali'nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan'a 'Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?' sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Gökhan rüyasında, kendini Adana'nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak görür.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Kızılcık Şerbeti

Işıl'ın şansı yaver gitmiş, Koray'la konuşmalarını Nursema duymamıştır. Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır. Hızlı bir şekilde para bulup Koray'ın ağzını kapatır. Evde ise Abdullah'ın, Nilay'a ev almasının krizi yaşanıyordur. Bu konu Doğa ve Fatih arasında büyük bir probleme dönüşür. Diğer yandan Nursema ile ayrı evde yaşamaları Firaz'ın canına tak etmiştir. Bu durumu çözmek için harekete geçer ve Nursema'ya net konuşur. Ya gel ya bitsin der. Işıl ve Koray'ın annesinin ölümü hakkında konuşmalarını duyan Mustafa'nın atacağı adım herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Niyazi Gül Dörtnala

Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıra dışı bir bilim insanıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazı hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır.

22:00 - 00:30

Kocan Kadar Konuş: Diriliş

Ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun, aşık olduğu Sinan'a kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım'la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Efsun, aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20

Babamın Hazinesi

Jack Mimoun Val Verde adasında tek başına hayatta kaldıktan iki yıl sonra bir macera yıldızı haline gelmiştir. Deneyimlerini anlattığı kitap çok satmaktadır ve TV programı izlenme rekorları kırmaktadır. Daha sonra gizemli Aurélie Diaz Jack Mimoun'u efsanevi korsan kılıcı La Buse'yi aramak üzere Val Verde'ye geri götürecektir. Jack'in hırslı menajeri Bruno Quézac ve ne yapacağı belli olmayan, sorunlu bir paralı asker olan Jean-Marc Bastos'un eşlik ettiği maceracılarımız, bin bir tehlikenin kol gezdiği adanın ormanlarında inanılmaz bir hazine avına çıkarlar.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.