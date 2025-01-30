Bu akşam hangi diziler var? 30 Ocak 2025 Perşembe güncel yayın akışı! Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, Tv8 Tv rehberi...

30 Ocak 2025 Perşembe akşamı hangi dizilerin ve filmlerin televizyon ekranlarında yer alacağı merak ediliyor. Bu akşam Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı yeni dizi Başka Bir Gün ilk bölümüyle ekran macerasın başlayacak. İşte güncel Tv yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Başka Bir Gün dizisi 1. bölümüyle ekrana gelecek.

Kanal D'de saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv'de ise Siyah Kalp dizisi saat 20:00'da ekranda yer alacak.

Now Tv'de saat 20:00'da Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

30 OCAK 2025 GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI:

ATV YAYIN AKIŞI:

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Başka Bir Gün

KANAL D YAYIN AKIŞI:

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - İnci Taneleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI:

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Siyah Kalp

NOW TV YAYIN AKIŞI:

13:30 - En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)

16:30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce (Yeni Bölüm)

19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 - Hudutsuz Sevda (Yeni Bölüm)

23:45 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

02:15 - Adım Farah (Altyazılı)

STAR TV YAYIN AKIŞI:



09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Yerli Dizi Tekrarı