Bu akşam hangi diziler var? 30 Ocak 2025 Perşembe güncel yayın akışı! Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, Tv8 Tv rehberi...

30 Ocak 2025 Perşembe akşamı hangi dizilerin ve filmlerin televizyon ekranlarında yer alacağı merak ediliyor. Bu akşam Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı yeni dizi Başka Bir Gün ilk bölümüyle ekran macerasın başlayacak. İşte güncel Tv yayın akışı bilgisi...
Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Başka Bir Gün dizisi 1. bölümüyle ekrana gelecek.
Kanal D'de saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de ise Siyah Kalp dizisi saat 20:00'da ekranda yer alacak.
Now Tv'de saat 20:00'da Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
ATV YAYIN AKIŞI:
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Başka Bir Gün
KANAL D YAYIN AKIŞI:
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - İnci Taneleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Siyah Kalp
NOW TV YAYIN AKIŞI:
13:30 - En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
16:30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce (Yeni Bölüm)
19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 - Hudutsuz Sevda (Yeni Bölüm)
23:45 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
02:15 - Adım Farah (Altyazılı)
STAR TV YAYIN AKIŞI:
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Yerli Dizi Tekrarı
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