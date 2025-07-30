Bu akşam hangi diziler var? 30 Temmuz Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

Çarşamba akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:20

1917

Dünya Savaşı sırasında, iki İngiliz asker, Kıdemsiz Onbaşı Schofield'a ve Kıdemsiz Onbaşı Blake'e imkansız gibi görünen bir görev verilir. Görev, düşman bölgesini geçerek yaklaşık 1600 askerin tuzağa düşmesini engelleyecek bir mesaj iletmektir. Bu iki asker, Blake'in abisinin de içinde bulunduğu tabura ulaşmak için zamanla yarışacaktır.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:45

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar bu hafta kamerasını Bali'ye, Eski Delhi ile Pattaya'ya çeviriyor. Endonezya'nın cennet adası Bali'den ilginç görüntüler ekrana geliyor.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Yetenek Sizsiniz

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için uğraşan jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstleniyor.

SHOW TV

20:00 - 22:15

Cici Babam

Cici baba kendini kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45

Kaldı Üç Gün

Rayane'nin Meksikalı bir çete tarafından kaçırılan büyükannesini serbest bırakmak için sadece üç günü vardır.

21:45 - 23:30

Kaldı Üç Gün

Rayane'nin Meksikalı bir çete tarafından kaçırılan büyükannesini serbest bırakmak için sadece üç günü vardır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Jack Reacher: Asla Geri Dönme

Jack Reacher binbaşının isteği üzerine eski üssüne geri gelir. Ancak Reacher geri döndüğünde eski binbaşının vatan hainliğiyle suçlandığını öğrenir. Reacher binbaşı Susan Turner'a kurulan komployu ortaya çıkarmak için cinayetin gerçek suçlularının peşine düşer. Binbaşının adını temizlemek için büyük bir hükümet komplosunun arkasındaki gerçeği açığa çıkarmak zorunda kalacak olan Reacher, kanundan kaçar durumdayken hayatını sonsuza dek değiştirecek olan büyük bir sırrı da açığa çıkartmaya çalışır.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.