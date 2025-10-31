Bu akşam hangi diziler var? 31 Ekim Cuma 2025 televizyondaki diziler

31 Ekim 2025 cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Taşacak Bu Deniz

Şerif'in hapisten çıkışıyla birlikte tüm taşlar yerinden oynar. Furtunalar cephesinde gerilim yeniden tırmanırken, Adil geçmişin izlerini silmeye karar verir. Eleni'yi denize atanı açıklamayan Esme'ye rest çeker. Eğer susmaya devam ederse, pansiyonunu ve tüm Furtuna'yı yıkacaktır. Oruç'un amcasına olan güveni, Melina'nın Amcan Eleni'yi sattı. sözleriyle sarsılır; bu kez hesap sorma sırası Oruç'tadır. Behçet ise Eleni'yi yardım bahanesiyle kandırarak yaylada kurduğu tuzağa düşürür. Eleni'nin ölüm haberini alan Oruç, onu koruyamamış olmanın acısıyla yıkılır.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Arka Sokaklar

Ali, Cevher'in elinden kurtulur. Cevher yanına sadık adamı genç Balaban'ı alarak peşine düşer. Barış ekipte kalıp kalmama konusunda kararını vermiştir ve bunu Rıza'yla konuşur. Ali için endişelenen Pınar çocukları da alarak İstanbul'a gelir. Ancak Ali'nin beklenmedik hamlesi tüm ekibi teyakkuza geçirecektir.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:00

Ben Onun Annesiyim

Ayşe, kızına yaklaşmak için her adım attığında Suna'nın nefesi ensesindedir. Suna, Ayşe'nin bir şeyler gizlediğinden şüphelenir ve onu yeniden sıkıştırmaya başlar. Öte yandan Ayşe, Zeynep'in yanında olma hayalini sürdürürken Kemal'in hayatında yeni bir engel belirir: eski eşi Pınar'ın dönüşü. Ayşe artık yalnızca kızına değil, geçmişine ve düşmanlarına karşı da savaşmak zorundadır fakat yaptığı küçük bir hata, her şeyi elinden alabilir.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Kızılcık Şerbeti

Kıvılcım'ın Ömer'i ihbar etmesi sonucunda Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye girer. Ünal ailesi kadar Kıvılcım'ın kendi ailesi de onu yanlış davranmakla suçlayacaktır. Kıvılcım'ın bu yaptığı daha yeni düzelmeye başlayan Fatih ve Doğa ilişkisini de olumsuz etkileyecektir. Işıl, Abdullah'ın kötü bir döneminde olduğunu gördüğünden işleri hızlandırmaya karar verir ve işinin battığını söyler. Bununla da yetinmeyip Abdullah'ı yavaş yavaş unutkan olduğuna inandırmaya çalışır. Ancak, her yasak ilişki gibi Işıl ve Leo'nun ilişkisinin de açığa çıkacağı gün gelmiştir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45

Kibar Feyzo

Askerlik hizmetini tamamlayıp köyüne dönen Kibar Feyzo, Hacı Hüsam'ın kızı Gülo ile evlenmek için çabalar. Bilo da Gülo'ya talip olunca işler daha da karmaşık bir hâle gelir. Ancak türlü taktiklerle kızı almayı başaran Feyzo, başlık parasının yarısını verir. Diğer yarısı ise Ağa'ya yaptığı senetlerle ödenecektir. Eğer Feyzo senetleri ödemede başarısız olursa Ağa, kızı geri alacağını söyler. Korkuya kapılan Feyzo parayı denkleştirebilmek için büyük şehre göçer. Burada gördüğü medeni yaşam Feyzo'yu değiştirecek, köye döndüğünde birçok şeyi düzenleyip değiştirmesini sağlayacaktır.

21:45 - 00:00

Salur Kazan: Zoraki Kahraman

Salur Kazan: Zoraki Kahraman'da hepimizin bildiği masallar mizahi ve modern bir dille yeniden karşımıza çıkıyor. Salur, kötü adamlar tarafından esir alınan sevdiklerini kurtarabilecek mi? Peki esir alınan oba halkı kötü adamları alt edebilecek mi?

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Aşk ve Gözyaşı

Meyra'nın hastalığı ağırlaşır; ikili, ölümle yaşam arasındaki çizgide birbirlerine yeniden tutunmaya çalışır. Tam her şey düzeliyor derken Ercan'ın ölümüyle Selim, kendini cinayet şüphelisi olarak hapiste bulur. Meyra ise Almanya'ya götürülürken ikisini ayıran kader bir kez daha devreye girer. Aradan 10 ay geçmiştir. Selim artık güçlü, soğukkanlı bir avukat olarak yeni hayatına adım atmıştır ama geçmişin izleri hala kalbindedir; özellikle Meyra'ya duyduğu kırgınlık ve bitmeyen aşk... Meyra ise kendi şirketini kurmak üzereyken gizemli bir şekilde kaçırılır ve karşısında Selim'i bulur. Eski hesaplaşmalar, aşk ve ihanet iç içe geçer. Ancak gerçek duygular konuşulmadan, geçmişte yaşanan trajediler yeniden su yüzüne çıkar.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.