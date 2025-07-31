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Bu akşam hangi diziler var? 31 Temmuz Perşembe 2025 televizyondaki diziler

Televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyor. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik.

Bu akşam hangi diziler var? 31 Temmuz Perşembe 2025 televizyondaki diziler
Öznur Yaslı İkier

31 Temmuz perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine
Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 20:45
Maç Özel
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu maçı değerlendiriliyor.

20:45 - 22:45
Başakşehir - Cherno More
Başakşehir ile Cherno More, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:45
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
Amerika’nın sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır. İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir. Dünyayı tehlikeye sokan Brixton'ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw’un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.

NOW

19:00 - 20:00
NOW Ana Haber
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30
Cenazemize Hoş Geldiniz
4 yıldır sevgili olan İrem ve Ozan, nişanlanacakları günün sabahında, beraber yaşadıkları evlerinde uyanırlar. İrem bu nişandan dolayı gergindir çünkü ailesinin her üyesi birbirinden deli dolu ve sorun çıkarmaya müsaittir. Ozan'ın anne ve babası ise çok iyi eğitim almış aristokrat bir ailedir. Üstelik iki aile ilk kez nişanda tanışacaklardır. İrem'in aynı gün Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden çıkacak annesi, dolandırıcı teyzesi, Hollanda'dan gelen çılgın halası, şarkıcılık hasreti çeken teyzesi ve ölmüş kocasını sayıklayan büyük halası kafasını karıştırırken asıl büyük olay başka yerden patlak verir. Büyük babaannesi Atike nişan günü vefat eder. Bir de Atike'nin cenazesi Belediyenin hizmeti olan soğuk sistem buzdolabına konularak aile evinin bahçesine getirilince olaylar karmaşık bir hal alır. Aile üyelerinin sırları ve renkli karakterleri bir bir ortaya çıkmaya başlayacaktır.

SHOW TV

20:00 - 23:45
Güldür Güldür Show
Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00
Neşeli Günler
Kazım Bey ve Adile Hanım, turşuculukla geçinmektedirler. Bir gün iyi turşu nasıl yapılır konusunda tartışırlar ve ikisi de işi inada bindirip ayrılırlar. Çocukları da paylaşırlar. Amcaları Ziya ise desteksiz atıp tutan, yüzsüz bir adamdır. İki ev arasında gidip gelen, çıkarcı biridir. Yıllar sonra kardeşler bir tesadüf sonucu karşılaşırlar ve anneleriyle babalarını bir araya getirmek için yoğun bir çaba sarfederler. Kazım Bey ve Adile Hanım ise birbirlerine inat olsun diye başkalarıyla evlenmeye kararlıdırlar. Çocuklar ise bu inadı yenmek için ellerinden geleni yapacaklardır.

22:00 - 23:50
Kırılma Noktası
Genç bir FBI ajanı olan Johnny Utah, olağanüstü yetenekli ekstrem sporculardan oluşan bir ekibin dünya piyasalarını yerinden oynatacak çapta büyük kurumsal soygunlara imza attığı şüphesiyle ekibin içine sızar. Yeni arkadaşlarıyla çok büyük suçların içinde yer alan Utah, bir zaman sonra iki taraftan birini seçmesi gerektiğini anlayacaktır.

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20
Kim Milyoner Olmak İster?
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15
MasterChef Türkiye
Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

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