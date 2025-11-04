Bu akşam hangi diziler var? 4 Kasım Salı 2025 televizyondaki diziler

4 Kasım 2025 salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Mehmed: Fetihler Sultanı

Mahmud Paşa'ya yapılan suikast girişimi ve Basat'ın ölümü, tüm gözleri Vlad Tepeş'e çevirir. Üzerindeki kan izleri ve çelişkili sözleri kuşkuları artırır ancak, Mehmed delil yetersizliğinden onu serbest bırakır. Bu karar, karargâhta derin bir tedirginlik ve şüphe rüzgârı estirir. Orta Ağası Zeynel'in cezalandırılmasına karar verildiğinde, Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan kendi canını ortaya koyar. Bu fedakârlık Mehmed'in yüreğinde yankı bulur, Zeynel affedilir. Ancak Kurtçu'nun içindeki şüphe sönmez; Vlad'ın o geceki hareketlerini araştırmaya başlar.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Arka Sokaklar

Ali, Cevher'in elinden kurtulur. Cevher yanına sadık adamı genç Balaban'ı alarak peşine düşer. Barış ekipte kalıp kalmama konusunda kararını vermiştir ve bunu Rıza'yla konuşur. Ali için endişelenen Pınar çocukları da alarak İstanbul'a gelir. Ancak Ali'nin beklenmedik hamlesi tüm ekibi teyakkuza geçirecektir.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Kıskanmak

Halit, Seniha'yı kaderine bırakıp konağa döndükten sonra, hızla Mükerrem'le balayına gitmeye karar verir. Son anda ölümden kurtulan Seniha, konağa döner. Gasp edilen hayatını, mirasını geri almak için hukuk mücadelesine başlayacağını duyurur. Artık eski Seniha yoktur. Mükerrem, Halit'in tehlikeli doğasından kaçmak için Nüzhet'le plan yapar. Seniha ise hayatının büyük bir yalan üzerine kurulu olduğunu öğrenince annesine hesap sorar.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Bahar

Umay ve Parla'nın saldırıya uğraması herkesi derinden etkiler. Ancak iki genç kız, o gece gerçekte ne yaşandığını kimseyle paylaşmaz. Bahar, kızı için endişelenirken onların bir şeyler sakladıklarından şüphelenmeye başlar. Umay'ın kendisine tepki göstermesi Bahar'ı daha da tedirgin eder ama Bahar, gerçeği öğrenmekte kararlıdır. Bu konuda en büyük desteği ise ummadığı birinden; Harun'dan görür. Bahar ise sonunda kuşkularında haklı olduğunu anlar; fakat öğreneceği şey, kızının tahmin edemeyeceği kadar büyük bir belanın içinde olduğunu gösterecektir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Kral Kaybederse

Fadi'nin Kenan'a hayır dediği gecenin ardından hayat, iki taraf için de bambaşka bir yöne savrulur. Reddedilmeyi ilk kez yaşayan Kenan, yaşadığı şokun etkisiyle hastaneye kaldırılır. Doktorların kalp krizi değil, yoğun stres teşhisine rağmen Kenan, inkâr içindedir. Öte yanda, Doktor Hanım'a giden Fadi, yıllardır sevdiği adam tarafından nasıl tüketildiğini anlatırken Kenan'ın artık kendisi için ölü olduğunu söyler. Ancak bu süreçte Kenan'ın ısrarları dinmez; Fadi'nin evini gözetletmeye kadar varan saplantılı bir hale gelir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Gözleri KaraDeniz

Güneş ve Azil'in yakınlaşmasına tanık olan Osman, gördüklerini şaşkınlıkla sindirmeye çalışırken polisler tarafından apar topar karakola götürülür. Mehmet dediğini yapmış, tüm ailesi ve konsey hakkında itirafçı olmuştur. Osman'ın yokluğunda liderliği tamamen üstlenen Azil, ailesini ve Maçari soyadını kurtarmayı hedefler. Mehmet, itirafçılığı sonrasında güç zehirlenmesi yaşamaktadır. Havva ve Sado'yu da yanına alarak tehlikeli bir işe daha atılırken, Azil'le karşı karşıya geleceğinden habersizdir.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.