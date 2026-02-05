Bu akşam hangi diziler var? 5 Şubat Perşembe İnci Taneleri var mı?

5 Şubat 2026 perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
TRT1
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 22:00 Gökdelen
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00- 00:15 İnci Taneleri
STAR TV
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00- 22:00 Adalet 2/Yabancı Film
ATV
- 19:00 - 19:45 ATV Ana Haber
- 19:45 - 20:30 Kupa Günlüğü
- 20:30 - 22:50 Fenerbahçe - Erzurumspor
