Bu akşam hangi diziler var? 5 Şubat Perşembe İnci Taneleri var mı?

5 Şubat 2026 perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 22:00 Gökdelen

KANAL D

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00- 00:15 İnci Taneleri

STAR TV

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00- 22:00 Adalet 2/Yabancı Film

ATV