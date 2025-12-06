Bu akşam hangi diziler var? 6 Aralık Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

6 Aralık 2025 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

Kaya Ailesi, çocuklarla ilgili bir haberi sevinçle karşılar. Ali, Yusuf ve Ramazan Mete iyi bir okula kabul edilmiştir. Çocukların yolu uzak olduğu için yurtta kalmaları gerekmektedir. Çocukların evden ayrılması herkes için zorlu bir karardır. Çocuklar okula gidebilecek midir? Selma, aileyi çocukların okula gitmeleri gerektiğine dair ikna etmeye çalışır. Taner'in söylediği bir sözle kalbi kırılır. Selma ve Taner arasında neler yaşanacaktır?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Güller ve Günahlar

Berrak'ın hamilelik haberi de onu evde tutmak için çare olmaz. Serhat ve kızlar Berrak'ın evde kalmasını istemezler. Zeynep, Kader'i nasıl bir gelecek beklediğini öğrenmek için Tibet'e giderken Berrak eve dönebilmek için yepyeni bir planla Serhat'ın karşısına çıkar.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 00:00

Ben Leman

Leman yıllardır beklediği hesaplaşma için Vedat'la karşı karşıya gelir. Ancak gerçek suçluyu ortaya çıkarmak için son bir hamleye daha ihtiyaç duyar. Bir plan kurar. Bu planında yalnız değildir... Şahika da Demir'in kendisine aradığı cevapları bulmak için yaklaştığını fark eder. Demir'e öfkelidir. Tek öfkeli olan Şahika da değildir. Leman da artık geri adım atmıyordur Demir'e karşı. Tüm gemileri yakmaya hazırdır Leman. Gerçek suçluyu polise teslim edecek ve Güzelkoy'dan çekip gidecektir! Ama hiç hesapta olmayan acı bir olay yaşanır. Leman'ın bu kasabaya geliş amacını, geçmiş acılarını, adalet arayışını hepsini gölgede bırakacaktır bu durum.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

M.Ö. 10.000

Uzak bir dağ kabilesinde, genç avcı D'Leh kalbinin kraliçesini bulmuştur: Güzel Evolet. Gizemli bir savaşçı grup, köyünü yağmalayıp, Evolet'i kaçırınca, D'Leh sevdiği kadını kurtarmak için savaşçıların peşinden dünyanın öbür ucuna kadar gitmek üzere küçük bir avcı grubuna önderlik etmek zorunda kalır. Kaderin rüzgarına kapılan bu zoraki savaşçı-avcı grup, kılıç dişli kaplanlar ve tarih öncesi yırtıcılarıyla mücadele eder; kahramanca yolculuklarının sonunda bir kayıp uygarlığı ortaya çıkarırlar. Nihai kaderlerinde dev piramitlerin gökyüzüne uzandığı, hayal gücünün ötesinde bir imparatorluk vardır. Burada D'Leh'in halkını zorla köleleştiren güçlü bir tanrıyla karşı karşıya gelecektirler.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20

Adalet Savaşı

Harçlığını çıkarmak için yarı zamanlı bir işte çalışan Ma, yasaklı madde satmakla suçlanır. Bu suçu işlememiş olsa da mahkemede suçsuzluğunu kanıtlayamaz ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılır. Davaya atanan Savcı Fo, bir şeylerin yanlış olduğunun farkındadır. Asıl görevi, zanlı Ma'yı suçlamak olan savcı, buna rağmen zanlıyı savunmak ve adaleti sağlamak için kolları sıvar. Donnie Yen'in başrolünde yer aldığı film, Hong Kong'da yaşanmış bir davayı anlatmaktadır.

TV8

20:00 - 02:30

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.