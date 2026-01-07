Bu akşam hangi diziler var? 7 Ocak Çarşamba 2026 televizyondaki diziler

7 Ocak çarşamba salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 21:45 Persona
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Eşref Rüya
SHOW TV
- 20:00 - 22:15 Düğün Dernek
STAR TV
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:30 Sahipsizler
ATV
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:20 Kuruluş Orhan
