Bu akşam hangi diziler var? 8 Temmuz Salı 2025 televizyondaki diziler

Salı akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Öldürme Arzusu

Başarılı bir travma cerrahı olan Paul, kendini diğer insanların hayatını kurtarmaya adamıştır. Stresli işi dışında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Fakat bu düzen bir trajedi ile değişir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölür, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermeye başlar. Bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini kullanarak bambaşka bir insana dönüşür. Ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır.

22:00 - 00:15

Fluminense - Chelsea

Fluminense ile Chelsea, FIFA Kulüpler Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:45

Postacı

Sevtap ve postacı Adem aynı mahallede oturan iki gençtir. Birbirlerini seven gençlerin tek amacı evlenmektir. Ancak Sevtap'ın babası, ağabeyi Almanya'dan dönmeden bu evliliğe izin vermeyeceğini söyler. Almanya'dan dönen ağabey ise iki gencin ilişkisine şiddetle karşı çıkar. Sevtap da çareyi Adem'e kaçmakta bulur.

21:45 - 23:45

Postacı

Sevtap ve postacı Adem aynı mahallede oturan iki gençtir. Birbirlerini seven gençlerin tek amacı evlenmektir. Ancak Sevtap'ın babası, ağabeyi Almanya'dan dönmeden bu evliliğe izin vermeyeceğini söyler. Almanya'dan dönen ağabey ise iki gencin ilişkisine şiddetle karşı çıkar. Sevtap da çareyi Adem'e kaçmakta bulur.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Yetenek Sizsiniz

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için uğraşan jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstleniyor.

SHOW TV

20:00 - 21:45

Tokatçı

Osman, yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa'nın kızı Emine'ye deliler gibi aşıktır. Bunu ağaya açıklayınca ağa öfkeden deliye döner. Ancak Osman ailesiyle birlikte kapısına dayanınca da yüklü miktarda başlık parası ister. Parayı biriktirmek için gurbete çalışmaya giden Osman tamamladığı başlık parasıyla köye dönerken soyulur. Dönüşte Emine'yi alamadığı gibi, toprakları elinden alınan babasının da ölümüne tanık olur. Tekrar şehre dönen Osman hem başlık parası biriktirmek, hem toprakları geri almak için çare aramaya başlar. İkinci İstanbul macerasında karşısına çıkan askerlik arkadaşı Şevket, ona kısa yoldan zengin olmasına yarayacak tokatçılığı öğretmeye başlar.

21:45 - 23:45

Çarıklı Milyoner

Ünlü bir milyoner, geçirdiği kaza sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeder. Avukatlar vasiyeti açıklayınca yakınları şoka girer. Çünkü tüm servetini kimsenin varlığından haberdar olmadığı öz oğlu Bayram'a bırakmıştır. Avukatlar ve aile üyeleri hemen Bayram'ın peşine düşerler. Davulcu Bayram, köyde herkesin sevdiği iyi yürekli bir gençtir. Genç adam, onu bekleyen zengin ve rahat bir yaşam için İstanbul'un yolunu tutar. Basın da çoktan milyoner olan Bayram'ın peşine düşmüştür. Fotoğrafını çekip gazetesinde yayınlatmayı kafasına koyan acar muhabir Necla, Bayram'a yaklaşmanın tek yolunu dener ve bunu başarır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45

Sev Kardeşim

Fabrikada işçi olarak çalışan Alev, patronunun oğlu Ferit'e aşıktır. Kimseye yüz vermeyen Ferit için fabrikadan arkadaşlarıyla iddiaya girer. Amaç onu tavlayabilmektir. Oyunun sonunda Ferit ve Alev birbirlerine aşık olur. Fakat, fabrika patronu ve Alev'in fabrikada ustabaşı olarak çalışan babası bu durumdan hoşlanmayacaktır.

21:45 - 00:15

Patron Mutlu Son İstiyor

Yapımcı İsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ı romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleşen Sinan zor durumdadır. Çünkü ne yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düşünmek için yeterli zamana sahip değildir. Patronu, işini bir an önce bitirmesi için ona baskı yapmaktadır. Sinan, butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül'le tanışır ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardır: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la nişanlıdır. Faruk ile Sinan birbirlerini uzun zamandır tanımaktadırlar ve bu tanışıklık pek de hoş anılarla dolu değildir. Çünkü Sinan, zamanında yakın arkadaş olduğu Faruk'un sevgilisini çalmıştır; bu yüzden de Faruk, Sinan'ı düşman ilan etmiştir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:20

Güven Bana

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda Han Kızılgün ve Kerim Çakır yer alıyor. Birbirlerine Güven Bana deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. Bu ikili arasında para mı kazanacak yoksa güven mi?

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.