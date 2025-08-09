Bu akşam hangi diziler var? 9 Ağustos Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

Cumartesi akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Rocky Balboa

Unutulmaz boksör Rocky Balboa artık yaşlanmış ve ringleri bırakmıştır. Hayatını küçük bir restoranda eski anılarını anlatarak sürdürmektedir. Ruhundaki savaşçı hâlâ canlıdır ama bedeni artık eskisi gibi değildir. Oğlu ise meşguliyetleri nedeniyle ondan uzak durmaktadır. Bir gün bir bilgisayar simülasyonu, Rocky'yi şampiyon boksör Dixon'la karşı karşıya getirir. Bu karşılaşma gerçek bir maça dönüşür ve Rocky, son kez kendini kanıtlama fırsatı bulur.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Ailecek Şaşkınız

Babası emekli olduktan sonra inşaat şirketinin başına geçen Ferhat ve şirketinde Finans Müdürü olarak görev yapan çocukluk arkadaşı Gökhan bir hırsızlık olayına karıştıklarında hayatları farklı bir yönde ilerlemeye başlar.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:30

Altına Hücum

Mahmut ve Osman köy köy dolaşıp köye baz istasyonu kurma bahanesi ile köyün zengin ailelerin kızlarını evlenme vaadi ile kandırır ve altınları çalıp ortadan kaybolurlar. Bu seferki planlarını da devreye sokarken işler istedikleri gibi gitmez. Mahmut, köyün güzel kızı Sonay’ın babasının çok altını olduğunu duymuş hedefini buna göre belirlemiştir. Ama Sonay Osman’ın dikkatsizliği sayesinde Mahmut’un ne yapmak istediğini anlar ve ona oyun oynar. Mahmut’u altın peşine sağa sola koşturur sonunda da yakalatır.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20

Uçak

Pilot Brodie Torrance, yıldırım düşmesi sonucu hasar alan uçağı bir adaya indirerek yolcuları kurtarır. Fakat, kısa süre sonra bu inişin hayatta kalma mücadelesinin sadece başlangıcı olduğunu fark eder. Bütün yolcular tehlikeli zorbalar tarafından rehin alındığında, Torrance'in yardım isteyeceği tek bir kişi vardır. Bu kişi, cinayetle suçlanan ve FBI tarafından başka bir yere transfer edilen Louis Gaspare'dır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:25

Mulan

Çin İmparatoru, ülkeyi istilacılardan koruyabilmek adına, her aileden bir erkeğin orduya katılmasına karar verir. Ailesinde babasından başka erkek olmayan Mulan, babasının sağlığı için endişelendiğinden erkek kılığına girerek onun yerine orduya katılır. Bu aslında büyük bir suçtur ve yakalanırsa idam edilecektir. Mulan, hem büyük savaşa hazırlanıp, zorlu eğitimlerden geçip hem de gerçek kimliğini gizlemeyi başarabilecek midir?

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.