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  4. Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? 31 Ocak 2025 güncel TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? 31 Ocak 2025 güncel TV yayın akışı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2025 15:26
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Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Cuma akşamları Kanal D'de Arka Sokaklar, Show Tv'de Kızılcık Şerbeti ve Star Tv'de Yalı Çapkını dizileri ekrana geliyor. Peki, fenomen dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 31 Ocak 2025 güncel TV yayın akışı...

Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? 31 Ocak 2025 güncel TV yayın akışı

Cuma akşamı hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam yine birbirinden heyecanlı diziler ve filmler ekrandaki yerini alacak. İşte 31 Ocak 2025 Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı bilgisi....

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de Kızılcık Şerbeti dizisi saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

Star Tv'de ise saat 20:00'da Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

1 REYTİNG

31 OCAK 2025 CUMA YAYIN AKIŞI REHBERİ:

ATV Yayın Akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Başka Bir Gün
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Zembilli
00:20 Başka Bir Gün
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Hercai

KANAL D Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Uzak Şehir
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Kuzey Güney

STAR TV Yayın Akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Sahipsizler
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk

TV8 Yayın Akışı
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi

SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Deha
02:45 Siyah Kalp
04:45 Bahar

NOW TV Yayın Akışı
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 ÇALAR SAAT
10.45 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 PARADISE
21.00 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
23.45 ORTA SAYFA
01.15 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
04.00 ADIM FARAH
06.00 ŞAHANE HAYATIM

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