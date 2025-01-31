Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? 31 Ocak 2025 güncel TV yayın akışı

Cuma akşamı hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam yine birbirinden heyecanlı diziler ve filmler ekrandaki yerini alacak. İşte 31 Ocak 2025 Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı bilgisi....

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de Kızılcık Şerbeti dizisi saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

Star Tv'de ise saat 20:00'da Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

31 OCAK 2025 CUMA YAYIN AKIŞI REHBERİ:

ATV Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Başka Bir Gün

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Zembilli

00:20 Başka Bir Gün

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Hercai

KANAL D Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Uzak Şehir

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Kuzey Güney

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Sahipsizler

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TV8 Yayın Akışı

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Deha

02:45 Siyah Kalp

04:45 Bahar

NOW TV Yayın Akışı

07.30 İLK BAKIŞ

08.00 ÇALAR SAAT

10.45 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR

13.30 EN HAMARAT BENIM

16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE

19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

20.00 PARADISE

21.00 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR

23.45 ORTA SAYFA

01.15 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR

04.00 ADIM FARAH

06.00 ŞAHANE HAYATIM