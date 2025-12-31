MAGAZİN

Bu akşam televizyonda ne var? Yılbaşı gecesi 31 Aralık 2025 TV rehberi! (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Yılbaşı gecesini evinde geçirmek isteyeneler kanalların yayın akışlarını araştırmaya başladılar. Yılbaşı sebebiyle dizilere bir hafta ara verilirken kanalların yayın akışlarında değişikliğe gidildi. Peki, bu akşam Kanal D, Show TV, ATV, Star, TV8, NOW ve TRT 1 yılbaşı özel programları neler? İşte tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

2025'in son gününde kanalların yayın akışları değiştirildi. Dizilere bir hafta yeni yıl arası verilirken kanallar yılbaşı özel programları hazırladı. Bu akşamın öne çıkan yılbaşı özel programları şöyle;

TV8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel (Ünlü konuklarla)

Star TV: İbo Show Yılbaşı Özel

ATV: Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel

Show TV: Güldür Güldür Show (Kahkaha tufanı)

Kanal D: Şarkılar Bizi Söyler & Milli Piyango Çekilişi

NOW: Şevval Sam 30. Yıl Konseri

TRT 1: Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Yabancı Damat

09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

11:00 – Yaprak Dökümü

13:45 – Gelinim Mutfakta

16:45 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Şarkılar Bizi Söyler

00:30 – Çok Akustik

TRT1 YAYIN AKIŞI
05:43 – İstiklal Marşı

05:45 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 – Kalk Gidelim

09:20 –Adını Sen Koy

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:05 – Kasaba Doktoru

17:20 – Pembe Panter

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

00:15 – Truman Show

SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Bahar

09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

01:15 – Eltilerin Savaşı

STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 – Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – İbo Show Yılbaşı Özel

05:00 – Söz

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel

02:00 – Ölümlü Dünya

04:30 – Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 – Gel Konuşalım

12:30 – Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Yasak Elma

13:30 – En Hamarat Benim

16:30 – Sahtekarlar

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Zootroplis: Hayvanlar Şehri

22:30 – Şevval Sam 30. Yıl Konseri

