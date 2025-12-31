Bu akşam televizyonda ne var? Yılbaşı gecesi 31 Aralık 2025 TV rehberi! (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

2025'in son gününde kanalların yayın akışları değiştirildi. Dizilere bir hafta yeni yıl arası verilirken kanallar yılbaşı özel programları hazırladı. Bu akşamın öne çıkan yılbaşı özel programları şöyle;
TV8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel (Ünlü konuklarla)
Star TV: İbo Show Yılbaşı Özel
ATV: Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel
Show TV: Güldür Güldür Show (Kahkaha tufanı)
Kanal D: Şarkılar Bizi Söyler & Milli Piyango Çekilişi
NOW: Şevval Sam 30. Yıl Konseri
TRT 1: Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Yabancı Damat
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Yaprak Dökümü
13:45 – Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Şarkılar Bizi Söyler
00:30 – Çok Akustik
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:43 – İstiklal Marşı
05:45 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 – Kalk Gidelim
09:20 –Adını Sen Koy
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:05 – Kasaba Doktoru
17:20 – Pembe Panter
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
00:15 – Truman Show
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Bahar
09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
01:15 – Eltilerin Savaşı
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 – Söz
19:00 – Star Haber
20:00 – İbo Show Yılbaşı Özel
05:00 – Söz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel
02:00 – Ölümlü Dünya
04:30 – Kardeşlerim
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 – Oynat Bakalım
09:00 – Gel Konuşalım
12:30 – Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Yasak Elma
13:30 – En Hamarat Benim
16:30 – Sahtekarlar
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Zootroplis: Hayvanlar Şehri
22:30 – Şevval Sam 30. Yıl Konseri
