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Bugün (4 Mart 2025) hangi diziler var? Salı günleri Tv'deki diziler neler?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.03.2025 12:54
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Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. İftardan sonra evinde ailesiyle birlikte ekran başına geçip dizi keyfi yapmak isteyenler 'Salı günleri Tv'deki diziler hangileri?' sorusuna yanıt arıyor. Biz de sizler için Salı akşamları yayınlanan dizilerini derledik. İşte tüm merak edilenler...

Bugün (4 Mart 2025) hangi diziler var? Salı günleri Tv'deki diziler neler?

Bugün hangi dizilerin olduğu merak ediliyor. Salı akşamları birbirinden iddialı diziler seyircisinin karşısına çıkıyor. Bu akşam yine fenomen diziler yeni bölümleriyle izleyicisini ekrana kilitleyecek. Peki, Bugün (4 Mart 2025) hangi diziler var? Salı günleri Tv'deki diziler neler? İşte tüm detaylar...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Bir Gece Masalı

Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi ekrana gelecek.

PİYASA

Kanal D ekranlarında ise saat 20:00'da Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın başrollerinde yer aldığı Piyasa dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

kral

Star Tv'de saat 20:00'da Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse yeni bölümüyle ekrana gelecek.

BAJAR

Show Tv'de ise saat 20:00'da başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

LEULA

Now Tv ekranlarında ise saat 20:00'da başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı ve Halil İbrahim Ceyhan'ın yer aldığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi yer alacak.

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