Geçen yıl eşini kaybetmişti! Miss Turkey güzeli Fatoş Seğmen'in evlat acısı

2004 Miss Turkey 2. güzeli Fatoş Seğmen'in kızı Alya hayatını kaybetti. Seğmen, "Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim" diyerek, acısını paylaştı.

Seğmen kızının vefatının ardından cenaze bilgilerini de duyurdu: Merhum Bülent Erdoğan ve eşi Fatoş Erdoğan’ın biricik kızları Alya Erdoğan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumenin cenazesi, yarın (bugün) öğle namazına müteakip Narlıdere Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı’nda defnedilecektir.

Fatoş Seğmen'in eşi ve kızının babası Bülent Erdoğan 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybetmişti.