Buket Aydın düz duvara çarptı 'nazar' dedi! Sosyal medyada ti'ye alındı: Trafiğe çıkma!

Hem özel hayatı hem paylaşımları hem estetikleri değişimi hem de açıklamalarıyla gündeme sık sık gelen Buket Aydın yine adından söz ettirmeyi başardı.

Sosyal medyada açıklama yapan Buket Aydın düz duran duvara çarpıp trafik kazası yaptı.

Aydın "Ya trafik kazası yaptım trafik kazası denmez buna ama düz duran duvara çarptım. Üzerimde nasıl bir nazar, göz, insanların kötü bir enerjisi varsa... Bir insan arabayla duvara çarpar mı ya ben çarpmayı başardım bugün. Kimin gözü varsa üstümden gözünü alıp gitsin gözü çıksın ya" dedi.

"NASIL BİR DUA OKUMALIYIM?"

Buket Aydın ayrıca şunları söyledi:

"Sakın bana yok sadaka ver filan demeyin zaten elimden geldiğince yapmaya çalıştım şeyler, bunlar hayatımın rutininde var. Bilmiyorum anlamadım nasıl bir dua okumalıyım? Çok canım sıkıldı, görünmez kaza derler ya. Ezeli gelince insanlar nasıl öldüğünü anlıyorsun ya dan diye duran yere çarptım."

X'te Buket Aydın'ın bu açıklaması ti'ye aldı. Sosyal medyada "Aynen ya nazar", "Hayatımda duyduğum en abuk açıklama", "Araba kullanmayı öğrenememiş millete b.k atıyor", "Mümkünse trafiğe çıkma sen düz duvara vurduğuna göre" yorumları yağdı.