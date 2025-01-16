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  4. Bülent Ersoy film galasına zombi kılığında geldi! Makyajı saatler sürdü! Görenler çok şaşırdı

Bülent Ersoy film galasına zombi kılığında geldi! Makyajı saatler sürdü! Görenler çok şaşırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.01.2025 08:01
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Türk sanat müziğinin 'Divası' olarak bilinen Bülent Ersoy, Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığ 'Kutsal Damacana 5- Zombi' filminin galasında boy gösterdi. 72 yaşındaki sanatçı galaya zombi kılığında geldi. Ünlü ismi öyle görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Bülent Ersoy film galasına zombi kılığında geldi! Makyajı saatler sürdü! Görenler çok şaşırdı

Her açıklaması, her adımı ve her yaptığı olay olan ünlü şarkıcı Bülent Ersoy yine sosyal medyada gündem oldu.

17 Ocak 2025 Cuma günü vizyona girecek olan 'Kutsal Damacana 5-Zombi’ filminin galasına katılan Bülent Ersoy tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.

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Saatlerce süren makyajı ile zombi kılığında galaya katılan Bülent Ersoy görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü sanatçı zombi makyajlı pozuna, 'Zombiyken ben' notunu düştü.

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Kutsal Damacana 5-Zombi filminde de rol alan Bülent Ersoy galadaki halleriyle sosyal medyayı salladı.

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YORUM YAĞDI

Ersoy'a sosyal medyada; 'tövbeler olsun', 'günaha girmemeliyim', 'buna gerek yoktu', 'yapmasına gerek yoktu' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
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