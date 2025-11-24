Bülent İnal, Kıskanmak dizisiyle ekrana dönüyor!

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik eserinden uyarlanarak senaryolaştırılan Kıskanmak dizisi bu sezonun iddialı yapımları arasında.

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir gibi başarılı oyuncuların kadrosunda olduğu Kıskanmak dizisine bomba bir isim dahil oldu.

Bülent İnal, 12. bölümde Kıskanmak'ın kadrosuna dahil oluyor. Sosyal medyada bu haber dizi seyircisi tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği dizide Bülent İnal, 2 Aralık Salı akşamı NOW ekranlarında yayınlanacak bölümde izleyicinin karşısına beklenmedik bir karakterle çıkacak.