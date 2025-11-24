MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Bülent İnal, Kıskanmak dizisiyle ekrana dönüyor!

Now'un yeni sezonda iddialı dizisi Kıskanmak'a bomba bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Bülent İnal diziye dahil oldu. Sosyal medyada "Oha çok iyi haber", "Seniha'nın partneri mi oha" yorumları yapıldı.

Bülent İnal, Kıskanmak dizisiyle ekrana dönüyor!

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik eserinden uyarlanarak senaryolaştırılan Kıskanmak dizisi bu sezonun iddialı yapımları arasında.

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir gibi başarılı oyuncuların kadrosunda olduğu Kıskanmak dizisine bomba bir isim dahil oldu.

Bülent İnal, 12. bölümde Kıskanmak'ın kadrosuna dahil oluyor. Sosyal medyada bu haber dizi seyircisi tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.

Bülent İnal, Kıskanmak dizisiyle ekrana dönüyor! 1

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği dizide Bülent İnal, 2 Aralık Salı akşamı NOW ekranlarında yayınlanacak bölümde izleyicinin karşısına beklenmedik bir karakterle çıkacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu!Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu!
Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Anahtar Kelimeler:
Bülent İnal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.