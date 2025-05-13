Bülent Şakrak kendisinden 16 yaş küçük aşkını paylaştı! Bakın sevgilisi kimmiş?

2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2023 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şakrak yeni sevgilisini paylaştı.

Daha önce gönlünü kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Burcu Kirman'a kaptıran oyuncu bu sefer de kendisinden 16 yaş küçük bir isimle aşk yaşıyor.

Oyuncu Bülent Şakrak yeni bir ilişkiye yelken açtığı ortaya çıktı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile birlikte bir karesini paylaşarak aşkını ilan etmiş oldu.

Şakrak, gönderisine ''Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.!'' sözleriyle yeni aşkı herkese ilan etmiş oldu.

DUYGU ARABACIOĞLU KİMDİR?

Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu, 31 yaşında. Ayakkabı tasarımcısı olarak biliniyor. Instagram'dan 'duyguarabacioglu' hesabından paylaşımlar yapıyor.