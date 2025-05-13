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Düğün sezonu yaklaştı! Sizin için en şık davet elbiselerini seçtik
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Düğün sezonu yaklaştı! Sizin için en şık davet elbiselerini seçtik

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Havaların ısınmasıyla birlikte düğün davetiyeleri yavaş yavaş gelmeye başladıysa gardırobunuzda abiye elbiselere yer açmanın tam zamanı! Düğün, nişan, mezuniyet ya da şık bir yaz partisi fark etmez, hangi davet olursa olsun göz alıcı bir elbiseyle geceye kolayca damga vurabilirsiniz. Biz de tam bunun için dans ederken, fotoğraf çektirirken ya da sevdiklerinizle keyifli bir akşam geçirirken herkesin dikkatini çekecek modelleri bir araya getirdik. İşte detaylar...

Düğün davetiyeleri yavaş yavaş gelmeye devam ederken “Ne giysem?” telaşı da kendini hissettirmeye başladı. Biz de bu endişeyi ortadan kaldıracak ışıltılı detaylardan saten dokulara, zarif kesimlerden feminen dekoltelere kadar her tarza uygun parçayı bir seçkide topladık. Hem iyi görünmek hem de rahat hissetmek isteyenler için hazırladığımız bu liste, düğün sezonunda stil sahibi olmanın en kestirme yolu! Hazırsanız, “Bu elbiseyi nereden aldın?” sorularını bolca duyacağınız modellere birlikte göz atalım!

1. Gecelerin yıldızı olun: Koton Mini Gece Elbisesi

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Abiye elbiseler her zaman bir adım önde, özellikle de böyle taşlı ve halter yakalı mini bir modelse! Koton’un slim fit kalıplı siyah gece elbisesi, vücudu saran formu ve pencere detaylarıyla cesur ama estetik bir duruş sergiliyor. Taş işlemeleriyle göz kamaştıran elbiseyi yaz düğünlerinde veya gece davetlerinde topuklu bir sandalet ve minik bir clutch çanta ile tamamlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kumaşı ve duruşu çok güzel. 50 kilo 36 beden küçük geldi, 38 aldım efsane oldu.”

  • “Harika bir elbise!”
Ürünü İncele

Koton elbisenin yanında Koton Halter Yaka Kolsuz Volanlı Mini Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Romantik bir stil için: Holly Lolly Gül Desenli Yırtmaçlı Şifon Uzun Vivian Elbise

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Davetlerde yaz ruhunu yansıtacak bir model arıyorsanız Holly Lolly gül desenli şifon dokusuyla tam size göre! Vivian elbise, arkası gipeli, yırtmaçlı ve uzun kesimi sayesinde hem estetik hem iddialı bir duruş sergiliyor. Straplez yakasıyla omuzları ön plana çıkarırken hafif kumaşıyla yaz gecelerinde ferah bir his sunuyor. Sahil düğünlerinden kır davetlerine kadar her ortamda uçuş uçuş bir görünüm yakalayabileceğiniz elbiseyi, dilerseniz nude tonlarda topuklu terlik ve minimal takılarla kombinleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

Holly Lolly elbisenin yanında Holly Lolly Gül Aksesuarlı Halter Yaka Düğmeli Mini Becca Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Gündüzden geceye giyebileceğiniz: Jack & Jones Jjxx Jxkate Askılı Elbise

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Sade ama etkileyici bir elbise arıyorsanız JJXX’in bu askılı modeli tam da aradığınız tasarıma sahip! Siyah rengiyle klasik, sırt dekoltesi ve yırtmaç detayıylaysa yaza uygun bir hava yakalıyor. Kare yaka kesimiyle zarif bir duruş sunan elbiseyi ister spor ayakkabıyla gündüz isterseniz de topuklu ve blazer ile gece kullanabilirsiniz. Jack & Jones elbise, bahçede yapılan nikahlardan mekan düğünlerine kadar her davette öne çıkmak isteyenler için hem konforlu hem çok şık bir seçenek!

Ürünü İncele

Jack & Jones elbisenin yanında JJack & Jones Jjxx Jxeleanor Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Zarafetin simgesi: Batik C12022ELB23Y Elbise

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Batik’in beyaz mini elbisesi, bisiklet yaka ve cut-out detayıyla klasik görünümüne modern bir dokunuş katıyor. Kolsuz tasarımı sayesinde yaz sıcaklarında rahatça hareket edebilir, her türlü takı ve ayakkabıyla kolayca kombinleyebilirsiniz. Özellikle minimalist tarzdan hoşlananlar için birebir olan elbise, düğün sonrası after party'lerde ya da brunch davetlerinde göz kamaştırmanızı sağlayacak!

Ürünü İncele

Batik elbisenin yanında Holly Lolly V Yaka Kuşaklı Büzgülü Mini Uma Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Zamansız ve şık: Frm Straplez Şifon Maxi Abiye Elbise

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İddialı parçalar olmadan da dikkat çekebileceğinizi kanıtlayan Frm elbise, straplez tasarımı, vücudu saran kalıbı ve maxi boyuyla yere kadar uzanarak etkileyici bir silüet oluşturuyor. Dokuma kumaşı sayesinde hem hafif hem de konforlu, bu da onu uzun geceler için ideal hale getiriyor. Mezuniyet törenlerinden düğünlere kadar her ortamda sade ama güçlü bir izlenim bırakabileceğiniz elbiseyi gümüş ya da altın tonlarında aksesuarlarla tamamlayarak gecenin en zarifi siz olabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “1,60 cm 68 kg, 38 beden tam oldu. Bir beden küçük aldım. Çok beğendim çok güzel bir elbise.”

  • “Çok güzel ama kesinlikle bir beden küçük alın.”
Ürünü İncele

Frm elbisenin yanında Holly Lolly Büzgü Detaylı Straplez Yırtmaçlı Hailey Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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6. Gardropların çarpıcı parçası: DeFacto Coool Bodycon Straplez Mini Elbise

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Düğün sezonunun yıldızı olmaya hazırsanız DeFacto'nun straplez ve bodycon kalıplı mini elbisesi sade ama çarpıcı tarzıyla tüm dikkatleri üzerinize çekecek! Kırık beyaz rengiyle yaz davetlerinde hem ferah hem zarif bir görünüm sunar. Kaliteli kumaşı vücudu güzelce sararken fermuarlı kapama sistemi ile kullanım kolaylığı sağlar. Elbiseyi, gümüş takılar ve topuklu sandaletlerle kombinleyerek minimal ama etkili bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bedeni tam oturuyor, harika, ben bayıldım.”

  • “Elbise güzel ama bir beden küçük almak lazım, arkası pot durdu.”
Ürünü İncele

DeFacto elbisenin yanında DeFacto Bodycon Yarım Balıkçı Yaka Kolsuz Maxi Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Gecelere enerji katın: Calvin Klein Logo Strap Midi Slip Dress Elbise

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Turuncunun en güzel tonu Calvin Klein’in bu midi slip elbisesiyle hayat buluyor! Yırtmaç ve sırt dekoltesiyle yaz davetlerinde fark yaratmak isteyenlerin gözdesi olmaya aday olan elbise, saten dokusuyla hem şık hem feminen bir duruş kazandırırken %100 viskoz kumaşı sayesinde ferah bir kullanım yaşatıyor. Siz de davetlerde elbiseyi beyaz veya siyah topuklu ayakkabılar ve altın detaylı takılarla tamamlayarak enerjik ve sofistike bir tarz yakalayabilirsiniz.

Ürünü İncele

Calvin Klein elbisenin yanında Holly Lolly Asimetrik Kesim Sırt Dekolteli Çiçekli Gigi Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Modern ve cesur: Twist Volanlı Mini Elbise

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Davetlerde hem hareketli hem renkli bir görünüm oluşturmak istiyorsanız Twist elbise tam size göre! Sırt dekoltesi ve büzgü detaylarıyla dikkat çeken yeşil mini elbise, dar kesimiyle vücut hatlarını ön plana çıkarıyor. Volanlı eteğiyle dinamizm kazanan tasarım, yaz akşamları için enerjik ve farklı bir alternatif sunuyor. Düğün sonrası eğlenceleri ya da kokteyl davetleri için elbiseyi siyah topuklu terlik ve ışıltılı küpelerle tamamlamayı deneyebilirsiniz.

Ürünü İncele

Twist elbisenin yanında Holly Lolly Fırfır Detaylı Bel Dekolteli Şifon Capri Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Işıltılı pamuk kumaşıyla: Septemmart İnce Askılı Saten Görünümlü Elbise

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Saten görünümlü parlak dokusu ve ince askılarıyla Septemmart elbise, yaz davetlerinde hem rahat hem de göz alıcı olmak isteyenler için birebir. %100 pamuk kumaşıyla gün boyu ferahlık yaşatırken dökümlü kesimiyle hareket özgürlüğü sağlar. Minimal aksesuarlar ve zarif topuklularla kombinlediğinizde sade ama etkili bir şıklık yakalayabilirsiniz. Özellikle de açık hava düğünlerinde hafifliğiyle konforlu bir tercih!

Ürünü İncele

Septemmart elbisenin yanında Septemmart Sırt Dekolteli Tulum ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Deseniyle fark yaratan: Tommy Hilfiger Tjw Zebra Desen Dokuma Maxi Elbise

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Klasikten şaşmadan dikkat çekmek isteyenler için zebra desenli Tommy Hilfiger maxi elbise harika bir seçenek! Mavi ve siyah tonların uyumu, dar kesimi ve uzun kollu tasarımıyla sofistike bir hava sunuyor. Mandarin yaka detayı ve desenli kumaşıyla her ortamda farklı bir tarz yakalamanıza yardımcı olur. Siz de Tommy Hilfiger elbiseyle akşam başlayan düğünlerden davetlere kadar birçok ortamda iddialı bir kombin oluşturabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Spor, şık, güzel bir elbise.”
Ürünü İncele

Tommy Hilfiger elbisenin yanında Holly Lolly Tek Omuz Detaylı Parlak Mini Thea Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

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