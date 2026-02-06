MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz son bölüm izle

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. TRT'nin fenomen dizisi bu akşam 17. bölümüyle ekrana gelecek. Heyecanlı sahnelerin izleneceği dizi yine herkesi ekrana kilitlemeyi başaracak.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz son bölüm izle
Öznur Yaslı İkier

TRT1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz bu akşam 17. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünde yine yer yerinden oynayacak.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz son bölüm izle 1

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Taşacak Bu Deniz bu akşam heyecanla beklenen yeni bölümüyle saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

TAŞACAK BU DENİZ 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esme, ayrılığın acısını Fırtına Konağı’ndan çıkarır ve silahı bulmaya odaklanır. Sevdaluk denizin dibine batsın; Esme bir an önce silahı bulup Şerif’ten boşanmayı, Şerif’ten de Hicran’dan da kurtulmayı ister. Adil ise aynı acıyı, keçilerini aç bırakan çobanlarından çıkarır ve Şerif’i yok etmeye odaklanır.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz son bölüm izle 2

Oruç’u ve İso’yu bu yolda, canlarıyla sınandıkları bir imtihana sokar. Fadime, İso’nun hayatı için abisine yalvarırken ilk kez duygularıyla yüzleşir. Birlikte eğlendiklerini fark etmeleri, ikisinin de duvarlarında çatlaklar oluşturmaya başlar. Oruç, mesleğini kaybetmenin ve yeni hayatıyla yüzleşmenin eşiğindeyken, Eleni’nin tüm varlığıyla onun yanında durmasıyla sarsılır. Bir yandan da Adil’le birlikte amcasını yönetimden indirmek için bir hamle yapar. Ancak Şerif’in Eleni’ye yaptığı teklif, ikisini de büyük bir şaşkınlığa sürükler.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz son bölüm izle 3

Amirum Dayı, “Sen Esme’den ayrıldın, Fadime İso’yla evlendi. Koçari soyu Fırtına’dan mı yürüyecek?” diyerek Adil’i evlenmeye razı eder ve Adil için uygun bir eş adayı aranmaya başlanır. Esme ise hem Eleni’nin hem de Fadime’nin doldurmasıyla Adil’in randevusunu basar; ancak gördüğü manzara onu can evinden vurur.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltındaFenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Servetiyle gündemde! Lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı Servetiyle gündemde! Lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski belediye başkanı, tartıştığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

Eski belediye başkanı, tartıştığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

SON DAKİKA: Zeydan Karalar tahliye edildi

SON DAKİKA: Zeydan Karalar tahliye edildi

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Sınırları zorladı

Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Sınırları zorladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.