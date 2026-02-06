Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz son bölüm izle

TRT1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz bu akşam 17. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünde yine yer yerinden oynayacak.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Taşacak Bu Deniz bu akşam heyecanla beklenen yeni bölümüyle saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

TAŞACAK BU DENİZ 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esme, ayrılığın acısını Fırtına Konağı’ndan çıkarır ve silahı bulmaya odaklanır. Sevdaluk denizin dibine batsın; Esme bir an önce silahı bulup Şerif’ten boşanmayı, Şerif’ten de Hicran’dan da kurtulmayı ister. Adil ise aynı acıyı, keçilerini aç bırakan çobanlarından çıkarır ve Şerif’i yok etmeye odaklanır.

Oruç’u ve İso’yu bu yolda, canlarıyla sınandıkları bir imtihana sokar. Fadime, İso’nun hayatı için abisine yalvarırken ilk kez duygularıyla yüzleşir. Birlikte eğlendiklerini fark etmeleri, ikisinin de duvarlarında çatlaklar oluşturmaya başlar. Oruç, mesleğini kaybetmenin ve yeni hayatıyla yüzleşmenin eşiğindeyken, Eleni’nin tüm varlığıyla onun yanında durmasıyla sarsılır. Bir yandan da Adil’le birlikte amcasını yönetimden indirmek için bir hamle yapar. Ancak Şerif’in Eleni’ye yaptığı teklif, ikisini de büyük bir şaşkınlığa sürükler.

Amirum Dayı, “Sen Esme’den ayrıldın, Fadime İso’yla evlendi. Koçari soyu Fırtına’dan mı yürüyecek?” diyerek Adil’i evlenmeye razı eder ve Adil için uygun bir eş adayı aranmaya başlanır. Esme ise hem Eleni’nin hem de Fadime’nin doldurmasıyla Adil’in randevusunu basar; ancak gördüğü manzara onu can evinden vurur.