Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan okullu oldu! Koleje ödenen para ortaya çıktı

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına aldı. Şimdilerde mutlu aile pozları ile adlarından sıkça söz ettiren ünlü çifti okul heyecanı sardı.

Önceki gün oğulları Karan'ı ilkokula kaydettiren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit o anları Mustafa Kemal Atatürk büstünün önünde ölümsüzleştirdi.

Aile fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Evcen, "Yolun hep açık olsun oğlum. Seni çok seviyoruz" notuyla mutluluğunu dile getirdi.

KOLEJE ÖDENEN PARA ORTAYA ÇIKTI

Bu arada gazeteci Müge Dağıstanlı, ünlü çiftin Çamlıca'daki kolej için verdiği ücreti açıkladı. Çiftin kolejin yıllık ücreti için 1 milyon 250 bin TL ödediğini yazdı.