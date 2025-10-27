Burak Sergen kendisinden 26 yaş küçük karısıyla poz verdi!

Ekranlara Kuruluş Orhan ile dönmeye hazırlanan Burak Sergen özel hayatıyla da gündeme geliyor.

İlk evliliğini Pamela Spence'le, ikinci evliliğini Işıl Sergen'le, üçüncü evliliğini ise Nihan Ünsal ile yapan Burak Sergen, 31 Mayıs 2024'te kendisinden 26 yaş küçük olan Gizem Şagban ile evlendi.

Aşk pozlarını sık sık paylaşan Burak-Gizem Sergen çiftinden yeni paylaşım geldi.

"Evliliğin çok basit bir kuralı var. Evet demeyi öğrendiğiniz zaman gayet güzel geçer evliliğiniz" diyen Burak Sergen'in aşk pozu sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi yaş farkına takılırken kimi ise çifte beğeni yağdırdı.

Burak Sergen geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında evliliğe dair şunları söylemişti:

"Dengeyi tutturabilirseniz mutlu olmamanız için sebep yok. Peki, hiç mi tartışmayalım hiç mi kavga etmeyelim. Bunlar da evliliğin ilişkinin içinde olan şeyler. Ama dozunu ayarlamanız ve sonunda barışmanız kaidesiyle. Evlilikleri parçalayan şey inat. Alanlara fazla girmeden her şeyi birlikte yapmak çok güzel."