'Burası daha ucuz' diyerek oraya yerleşme kararı aldı! Ünlü model Simge Ünal ülkeyi terk ediyor

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve iddialı tarzıyla adından söz ettiren ünlü model Simge Ünal şimdi de taşınma kararı aldı.

Dubai'de tatilde olan ve oraya taşınmak için gün sayan ünlü model Dubai'nin İstanbul'dan daha ucuz olduğunu söyleyerek fiyat karşılaştırması yaptı.

Simge Ünal; “Bodrum’da lahmacun fiyatının sezonda 2 bin 500 liraya çıkacağı söyleniyor. Dubai’de 750 liraya yedim. Burası dünyanın en lüks yeri olmasına rağmen...

O yüzden Dubai’ye taşınma kararımda zorlanmayacağım çünkü daha ucuz. İstanbul’da lüks bir yerde kahve 500-600 liraya satılırken, Dubai’de 400 lira... Ülkemiz çok güzel ama fırsatçılık yapılıyor” ifadelerini kullandı..